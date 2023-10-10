'Yola odaklan' farkındalığı

Avrupa’nın en büyük araç kiralama firması olan Europcar’ın ödüllü sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Türkiye ofisi, yeni bir toplumsal farkındalık projesine daha imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa’nın en büyük araç kiralama markası Europcar, Türkiye’deki sosyal farkındalık projeleriyle dikkat çekiyor. Trafik kazalarına neden olan kusurlar içinde sürücü hatalarının yüzde 86.8 ile ilk sırada yer almasından yola çıkan Europcar Türkiye, bu alanda toplumsal farkındalık oluşturmak için sosyal medya kanallarında #YolaOdaklan hashtag’iyle, araç kullanıcılarına bir anlık masum görünen dikkatsizliklerinin hayatlarına mal olabileceğini hatırlatıyor.

Trafik kazalarına neden olan kusurlar içinde sürücü kusurlarının yüzde 86.8 ile ilk sırada yer almasından hareketle bu konuda farkındalık uyandırmak için harekete geçen Europcar Türkiye, hem müşterilerinin hem de online kullanıcılarının dikkatlerini bu konuya çekmek için proje görselleri hazırlayarak bunları dijital kanalları aracılığıyla paylaştı.

#YolaOdaklan hashtag’iyle paylaşılan bu görseller, kişilere araç kullanırken her saniyenin çok önemli olduğunu, telefondan kısa bir mesaj göndermek, hızlıca ruj tazelemek veya kahveden bir yudum almak gibi masum görünen bir anlık dikkatsizliklerin onların hayatlarına mal olabilecek, geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN ETKİLEŞİM ALDI

Proje görsellerinin yayınlandıktan sonra oldukça dikkat çektiğini kaydeden Europcar Türkiye CEO’su Fırat Fidan, “Sosyal medya kanallarında 300 binden fazla görüntülenme ve 2 bin 500’den fazla etkileşim aldık. Hedeflediğimiz farkındalığı kanıtlar nitelikte kullanıcı yorumlarıyla #YolaOdaklan stratejimizi sürdürülebilir kılma motivasyonu yakaladık. En önemlisi; görsellerimizi gördükten sonra trafikte 1 kişi bile telefon kullanmayı, makyaj tazelemeyi, kahve içmeyi bırakıp ‘yola odaklandıysa’ bu bizim için en değerli sonuç” değerlendirmesini yaptı.

İŞTE TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKİCİ VERİLER

Europcar Türkiye’nin araç kullanırken her saniyenin önem taşıdığı ve güvende kalmanın kişilerin sadece bir karar uzağında olduğu sonucunu çıkardığı trafik kaza verileri dikkatleri çekiyor. Bu kapsamda, TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de 1.232.957 trafik kazası meydana geldi ve kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 86,8 ile ilk sırada yer aldı. Karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana gelirken, trafik kazalarında ölenlerin yüzde 44,9'unu sürücüler, yüzde 31,8'ini yolcular, yüzde 23,3'ünü ise yayalar oluşturdu.