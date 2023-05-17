Yol Bakım Timi’nden gece vardiyası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi mesai saatleri dışında da yaya ve araç trafiğini aksatmamak için çalışmalarını gece geç saatlerde yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiğini aksatmamak için mesai saatleri dışında çalışmalarını gece geç saatlerde yapıyor. Başiskele Vezirçiftliği Fakülte Caddesinde ilk olarak asfalt kazıma işlemiyle zemin düzeltildi.

Daha sonra caddede asfaltlama yapan Büyükşehir Yol Bakım Timi, trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde üstyapı çalışmalarını tamamlayarak yolu konforlu hale getirip vatandaşın kullanımına sundu.

HIZLI VE PRATİK ÇÖZÜMLER

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Timi hızlı ve etkili müdahalelerle kent genelinde bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla en ufak bir aksaklığa sebebiyet vermeden, oluşan sorunu gideriyor. Yollarda iklim koşulları ya da ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen deformasyon yapılan hızlı müdahale ile onarılıyor. Yol Bakım Timi, kent genelinde başta ana arterler, bulvar ve caddeler ile köy yollarında, kaldırımlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları ile hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini de aksatmadan bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, ana arterlerde, cadde ve bulvarlarda, köy yollarında veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara gerek 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, gerekse Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale ederek hızlı bir şekilde çözüm getiriyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak yollardaki kısmi bozulmalar trimer kazısı ile kazınarak ardından asfaltlanarak sorun gideriyor.