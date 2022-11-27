Yoksullara bu markette her şey bedava

Giresun Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market yoksul ailelerin umudu oldu.GİRESUN (İGFA) - Giresun'da yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla hayata geçirilen sosyal market vatandaşlara desteğini artarak sürdürüyor.

İhtiyaç sahiplerinin, ürünlere daha rahat ulaşmalarını sağlayabilmek için hizmet veren sosyal markette yetişkin ve çocuk kıyafetleri ile ayakkabı desteği sağlanıyor. Mevsim değişimiyle birlikte kışlık kıyafetlerin daha da fazla yer aldığı markette ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak gereksinimlerini temin edebiliyor.

Vatandaşlar bağlı bulundukları muhtarlıktan alacakları ihtiyaç sahibi belgesi ile sosyal markete gelmeleri halinde ürünü seçip beğenerek kendilerinin ve ailelerinin giderebiliyor.

Belediye yetkilileri, Sosyal Markette bir yıl içerisinde ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 10 bin ürün verildiğini açıklayarak: “Belediyenin asli görevlerinin dışında, halka sorumluluk sağlayan bir görevi de var. Bu anlamda evlerinizde fazla olanlar başka bir vatandaşın ihtiyacıdır felsefesiyle ihtiyaç fazlası eşya ve kıyafetlerinizi sosyal marketimize bekliyoruz.” dedi.