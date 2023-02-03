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Yok edici iş başında! 178 bin ton...

YAŞAM 03.02.2023, 09:10
Yok edici iş başında! 178 bin ton...

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında evsel atık ve tıbbi atık olmak üzere toplamda 278.564 ton atığı doğa ve çevreye zarar vermeden bertaraf etti.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye’nin en çevreci, en temiz ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu yatırımlarıyla daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda topladığı atıkları Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisinde doğa ve çevreye zarar vermeden bertaraf etti. Geçen yıl kapasitesi önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisinde 243.659 ton; Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar ve Çameli ilçelerinin evsel katı atıkları toplanan Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisinde ise 32.918 ton katı atık bertaraf edildi. Bertaraf edilen çöplerdeki sızıntı sularının da arıtılarak çevre ve insan sağlığına karşı zararsız hale getirildiği belirtilirken, evsel atıklardan kaynaklanan sera gazı salımın da azaltıldığına dikkat çekildi.

Ege’nin en modern tıbbi atık tesisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi katık atığın yanında Ege’nin en modern Denizli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde de zararlı atıkları bertaraf etti. Modernize edilerek kapasitesi günlük 12.000 kilograma çıkartılan tesiste geçen yıl 700 farklı sağlık tesisinden toplanan 1.986 ton hastalık, virüs ve zararlı organizmalar barındıran tıbbi atık insan sağlığına zarar vermeyecek hale getirildi. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde toplanan tıbbi atıklar, 146 santigrat derecede, yüksek basınçlı buharla steril hale getirilerek hastalık ve virüs taşıyan tüm mikroplardan arındırılıp evsel çöp niteliği kazandı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katık Atık Bertaraf Tesisindeki düzenli depolama sahasında bertaraf edildi. Geçen yıl evsel atık ve tıbbi atık olmak üzere toplamda 278.564 ton atık bertaraf edilmiş oldu.

Geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli bırakmak için çalışıyoruz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli bırakmak için çok ciddi çevre yatırımları yaptıklarını hatırlattı. Geçen yıl kapasitesini artırdıkları Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisinde çöp sularının dahi arıtılarak zararsız hale getirildiğini anlatan Başkan Zolan, “Siyasi krizler, ekonomik krizler bir gün biter ancak çevre krizlerinden geri dönüş çok zordur. Geleceğimize daha yaşanabilir bir şehir bırakmak istiyorsak bugünden almamız gereken tedbirleri uygulamalıyız. İşte biz bunun için birçok çevre yatırımı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Çünkü bu güzel şehir her şeyin en güzeline, en iyisine layık” ifadelerini kullandı.

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