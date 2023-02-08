Yoğun kar ve çığ tehlikesi uyarısı
Ülkenin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, Doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR : Ülkenin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR: Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere yükse kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif kar yağışlı
MUĞLA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, Sivas ve Eskişehir çevreleri ile sabah saatlerinde Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -2°C
Çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı
KONYA °C, -4°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yerel olmak üzere yoğun kar yağışlı
TOKAT °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -5°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, -3°C
Çok bulutlu
VAN °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 1°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, doğusu, ile akşam Batı Karadeniz'in batısında 3,0 ila 4,0m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in batısı yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı akşam saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,25 m; Görüş: Orta.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|21
|42
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. West Ham United
|21
|19
|17. Leeds United
|20
|18
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9