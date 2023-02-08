Yoğun kar ve çığ tehlikesi uyarısı

Ülkenin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, Doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR : Ülkenin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR: Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere yükse kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Sivas ve Eskişehir çevreleri ile sabah saatlerinde Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -2°C

Çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

KONYA °C, -4°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yerel olmak üzere yoğun kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -6°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, -3°C

Çok bulutlu

VAN °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 1°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, doğusu, ile akşam Batı Karadeniz'in batısında 3,0 ila 4,0m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in batısı yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı akşam saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,25 m; Görüş: Orta.