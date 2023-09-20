YKS ve LGS'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Önder Konya İmam Hatipliler Derneği tarafından YKS ve LGS’de derece yapan İmam Hatip Lisesi öğrencileri düzenlenen törenle ödüllendirildi.KONYA (İGFA) - Önder Konya İmam Hatipliler Derneği tarafından YKS ve LGS’de ilk 1000’e giren öğrencilere yönelik olarak Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ödül töreni gerçekleştirildi. Programda ilk 1000’e giren 18 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Törene AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Arif Bağcı, Türkiye İmam Hatipler Vakfı (TİMAV) Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bayrakçı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Önder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, dereceye giren okulların müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimi ile başlayan programda konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Arif Bağcı,“ Konya'mızda 18 gencimiz ilk 1000’e girme başarısına ulaştı”

İmam hatip okullarının açıldığı günden beri imanlı, ahlaklı, çalışkan, dürüst, vatansever, nesiller yetiştirerek Türk İslam davasının amirleri ve Türkiye Yüzyılı’nın da varisleri olduğunu söyleyen Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Arif Bağcı,“ İmam hatip dersinin amacı her zaman ülkemizin aydınlık geleceğine yön vermek, milletimizin omurgası olan Asım'ın neslinin önünü açmak olmuştur. Bizim derdimiz her zaman ecdadın izinde geleceğin zirvesinde milli ve manevi değerlerine sahip bir nesil yetiştirilmesine katkı sunmak olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada katsayı zulmünden dolayı eğitimi ellerinden alınan başörtüsü zulmüne uğrayarak eğitim ve sekteye uğratılan mağdur imam hatiplerin çocukları annelerinin, babalarının ve geçmişte vakur duruşlarıyla, imam hatip davasının omuzlamış büyüklerinin hayallerini gerçekleştirmişler ve büyüklerinin mağdur edildiği okullara şahsi olarak giriyorlar inşallah. Konya'mızda 18 gencimiz ilk 1000’e girme başarısına ulaşırken 4 imam hatip ortaokulu gencimiz 500 tam puanla Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca çatısı altında program icra ettiğimiz göz bebeği okullarımızdan Selçuklu Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve lisemiz hafıza projesinin yanında gerek LGS'de gerek YKS'de şampiyonlar çıkarması bir süre ayrıca memnun etmiştir. Sizlere bundan sonraki eğitim hayatınızda başarılar dilerken içinde yetişmiş olduğunuz okulları ve imam hatip davasına gönül vermiş milyonlarca dava arkadaşımıza önder olacağınıza inanıyorum. Artık zaman emeği sınıflanıp, asrın pratiğini geleceğe taşıma zamanıdır. Artık zaman, ilim ve hikmetle nitelikli bir geleceğin inşa etme zamanıdır. İnanıyoruz ki nitelikli gelecek imam hatip nesliyle gelecektir” dedi.

Önder Genel Başkan Yardımcısı Yapıcı da, "Bizim davamız, sadece kendisini düşünen değil iyiliği güzelliği haykıran nesiller yetiştirmektir” dedi.

Gerçek anlamda kazanılmış her başarının verilen emek ve dökülen alın terinin sonucunda elde edildiğini ifade eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit,“ Ülkemizin genelinde milyonlarca öğrencimizin girdiği LGS ve YKS sınavında derece elde etmekte ancak bu noktada izah edilebilir. Geçmiş yıllarda uygulanan nice adaletsizlikler imam hatip okullarımıza gölge düşürme amacı taşımış olsa da bugün geldiğimiz nokta itibariyle, gerek şehrimizde, gerekse ülkemizdeki imam hatip okulları birbirinden kıymetli başarı destanları yazmaktadır. Önder Konya İmam Hatipler Derneği tarafından şehrimizde eğitim alıp LGS ve YKS'de derece elde eden imam hatipli öğrencilerimize yönelik düzenlenen bu ödül törenin gelenekselleşmiş olması da bu başarının süreklilik gösterdiğinin kanıtı olmuştur. Sadece akademik başarıda değil, pek çok sosyal ve kültürel çalışmada öne çıkan imam hatipli öğrencilerimizi Teknofest gibi Teknoloji ve bilimsel gayretin öne çıktığı platformlarda da görüyoruz. Demek ki bu okullarda ilçeli öğrencilerimiz her anlamda donanımlı, gayretli ve idealleri seçimleri yılmadan giden gençler olarak yollarda devam etmektedir.” diye konuştu.