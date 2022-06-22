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YKS sonrası adaylar tercihe odaklandı

YAŞAM 22.06.2022, 13:04
YKS sonrası adaylar tercihe odaklandı

Üniversite adaylarının geleceğini belirleyen YKS geride kaldı. Adaylar heyecanla 20 Temmuz’da açıklanacağı belirtilen sonuçlarını beklerken, uzmanlar bilgi kirliliğine karşı adayları dikkatli olmaya davet etti.İSTANBUL (İGFA) - 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde tamamlanan YKS’den sonra adayların sonuçların açıklanacağı tarih 20 Temmuz'a odaklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih işlemleri başlayacak.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, YKS’nin ardından tercih dönemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

KARİYER TESTİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ

2022 YKS tercihlerinin baraj puanların kaldırılması nedeniyle önceki yıllara göre biraz daha farklı geçeceğini kaydeden Tözeniş, “Ama şunu unutmayın ki karmaşık dönemler her zaman fırsatları da beraberinde getirir” uyarısında bulundu.

"Eğer halen bölüm seçimi konusunda kararsızsanız https://uskudar.edu.tr/tr/kariyer-testi adresinden Kariyer Testini doldurarak size en uygun bölümlerin neler olduğunu görebilirsiniz" diyen Tözeniş, tercih dönemine kadar birkaç öneride de bulundu.

"Bu yıl baraj puanların kaldırılması nedeniyle Tıp, Diş, Mühendislik, Öğretmenlik, Hukuk, Eczacılık, Mimarlık gibi baraj başarı sırasının olduğu bölümler haricinde kalan bölüm/programların puanları ve başarı sıraları olmayacaktır" diyen Tözeniş, "YKS’de, TYT’deki 120 soru ile AYT’deki 80 sorudan toplam 1 net yapan adaylar tercih yapma hakkına sahip olabileceklerdir.
Tercih döneminde mutlaka rehber öğretmenlerinizden veya tercih danışmanlarından destek alın. Bu kapsamda bilgi kirliliğine dikkat edin. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümleri araştırmaya başlayabilirsiniz. Üniversitelerin web sayfalarından bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ya da telefon, whatsapp, sosyal medya hesapları gibi çok farklı mecralardan üniversite yetkililerine ulaşarak aklınızdaki sorulara yanıt bulabilirsiniz. İmkanınıza varsa mutlaka üniversitelere giderek bilgi alın. Üniversitelerin düzenlemiş olduğu Tercih ve Tanıtım Günlerine katılarak bölüm hocaları, öğrenciler ile görüşme yapabilir, eğitim alacağınız alanları bire bir görebilirsiniz" diye konuştu.

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