YKS'de ilk 100'e giren Konyalı öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da öğrenim gören ve YKS’de ilk 100’e girerek Konya’nın gururu olan öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in de katıldığı programda öğrencilere hitap eden Başkan Altay, Konya’nın her alanda olduğu gibi eğitim alnında da başarılı bir şehir olduğuna dikkati çekerek, sınavda başarı göstererek şehrin gururu olan öğrencileri tebrik etti.

Konya’nın her alanda temayüz eden bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Özellikle eğitim alanında sayın il müdürümüz başta olmak üzere okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin çok büyük bir gayreti var. Başka bir ölçüm yöntemi olmadığı için sınav başarısı herkes için bir ölçüm yöntemi. Onun için sizlerin elde ettiği başarı çok kıymetli. Emeğinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okuyarak bundan sonra da şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceksiniz” diye konuştu.

Başkan Altay, azimle çalışmanın ve başarının yanı sıra anne baba duasının da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Ne kadar çalışsanız da anne baba duasını asla ihmal etmeyin. Ders başarısı çok kıymetli ve önemli ama işin sonunda vatana, millete, dinimize hizmet edecek hayırlı evlat olmak çok daha önemli. Siz ikisini de yapacak durumdasınız. Muhtemelen birçoğunuz Konya dışındaki üniversitelerde okuyacaksınız, onun için şehrimizi de unutmayın. Eğitim hayatınız bitince mutlaka çok iyi yerlerde, çok iyi görevler alacaksınız, bu başarınız onun bir göstergesi. Ama doğduğunuz, büyüdüğünüz toprakları, yaşadığınız şehri ihmal etmemek lazım. Hem anne babalarınız hem de bizler buradayız. Onun için sizlerin başarısıyla gurur duyuyoruz. İnşallah şehrimize de önemli hizmetlerde bulunursunuz.”

“GENÇLERİMİZİN DAHA İYİ YETİŞMELERİ İÇİN BİZ DE ÇABA SARF EDİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarının altını çizen Başkan Altay, “Eğitim-öğretim döneminde gençlerimizin daha iyi yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz. Çünkü ne yaparsanız yapın insan kaynağınız yoksa başarılı olma şansınız yok. Her şeyi bulabiliyorsunuz ama yetişmiş insan kaynağını bulmak mümkün değil. Bazen sadece bir insan bir ülkenin kaderini değiştirebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızda bunu görüyoruz. Son dönemde özellikle Selçuk Bayraktar ile simgeleşmiş bir başarı hikayesi var. İnşallah hepiniz hem bir başarı hikayesi yazacak işler yapar hem memleketimize hem de istihdama katkı sağlarsınız. Sizlerin de bu işleri en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte öğrenci velilerinin de büyük emek harcadığını ve azimlerinden dolayı onlara da teşekkür ettiğini belirten Başkan Altay, “Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere eğitim camiamıza da teşekkür ediyorum. Zor, meşakkatli bir dönem tamamlandı, elhamdülillah. Konya’nın başarısı çok iyi. Bununla büyük bir gurur duyuyoruz. Onun için bu vesileyle tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.