Yılların yol sorunları çözülüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçe merkezine bağlı Liseler Mahallesi ile stadyum caddesinin bulunduğu bölgede daha önce başlattığı altyapı sonrasında sıcak asfalt çalışmalarına başladı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni ulaşım projeleri gerçekleştirilen yağmursuyu, kanalizasyon, Telekom, doğalgaz ve kazı dolgu çalışmalarıyla sağlam ve sorunsuz altyapıya kavuştu. Türkiye’nin en zorlu coğrafyasında, kırsal kesimdeki mahallelere ulaşımı sağlayan güzergahlarda özverili bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezlerinde de önemli altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarına hız verdi.

Türkiye ortalamasının dört katı fazla yağış alan Ordu’da, birçok noktada altyapı iyileştirmesi gerçekleşti. Mahalle ve grup yollarında sürdürülen asfalt çalışmalarının yanı sıra, ilçe merkezleri de sağlıklı bir altyapıya kavuşturuldu. Yürütülen çalışmalarla, bazı caddelerdeki on yılların sorunu olan altyapı, güçlendirilerek daha verimli hale getirildi. Altyapısı sağlamlaştırılan sokak ve caddelerde ise sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor.

BAŞKAN HÜSEYİN TAVLI: “MAHALLE SAKİNLERİMİZ ADINA BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yapılan çalışmalardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Büyükşehir Belediyesi sayesinde yılların sorunları tek tek çözüme kavuşuyor, dedi.

Başkan Hüseyin Tavlı açıklamasında şunları söyledi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce altyapısı sağlamlaştırılan cadde ve sokaklarımızda sıcak asfalt çalışması başladı. Yapılan altyapı çalışmalarının ardından zaman kaybetmeden yapılan bu sıcak asfalt çalışması hem bizleri hem de mahalle sakinlerimizi mutlu etti. Yapılan bu çalışmadan dolayı başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine ve bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ünye halkımıza hayırlı olsun.”

Ordu Büyükşehir Belediye tarafından sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları ile Ünye ilçesi Liseler Mahallesi başta olmak üzere altyapı çalışmasının yapıldığı cadde ve sokaklarda 1 km’lik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.