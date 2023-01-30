Yılların hasreti sona erdi! 20 bin arsa sahibi…

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Alanı 2. Etap bölgesinde yer alan Altındağ ilçesi Solfasol, Baraj ve Yıldıztepe Mahallelerinde yaklaşık 20 bin arsa sahibine yeni tapuları törenle teslim edildi.ANKARA (İGFA) - Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Alanı 2. Etabında bulunan Altındağ ilçesi Solfasol, Baraj ve Yıldıztepe Mahallesi’nde yıllarca çözüme kavuşturulamayan imar sorunu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin harekete geçmesiyle çözüldü.

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Alanı 2. Etap (Altındağ Etabı) hak sahiplerinin uzun süredir yaşadığı sorunun çözülmesinin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılımıyla tapu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Başkan Mansur Yavaş’ın ev sahipliğindeki tapu dağıtım törenine ABB Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

“BİR KENTTEKİ EN BÜYÜK PROJE, O KENTTE YAŞAYAN KİŞİLERİN MUTLULUĞUDUR”

Daha önce bölge halkıyla sık sık bir araya gelerek vatandaşların talep ve sorunlarıyla tek tek ilgilenen Yavaş, bu bölgede yaşanan sorunları ABB Meclisi’ne taşıdı. Yeni imar planı 6 Temmuz 2021 tarihinde Meclis’te onaylanarak 27 Kasım 2021 tarihinde kesinleşti.

Yapılan parselasyon çalışmaları sonucunda parsel büyüklükleri tekrar belirlendi. Böylelikle vatandaşların kentsel dönüşümden yararlanarak daha kolay yapılaşmalarına imkân sağlandı.

Törende konuşan Yavaş, tapu sevinci yaşayan vatandaşlara şöyle seslendi:

“Bundan yaklaşık dört yıl önce göreve talip olduğumuzda, Ankara’da belediyecilik anlayışını değiştireceğimize dair söz vermiştik. Vatandaşlarımızın sadece asli ihtiyaçlarına göre çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızı yaparken de kimseyi yaşamına, siyasi görüşüne, semtine, ilçesine göre asla ayırt etmedik. 6 milyon Ankaralı hemşehrimizin tamamına hizmet ettik. İnsanları ayrıştırmaya değil nerede kimin bir derdi ve sorunu varsa onu çözmeye geldik. Gereksiz işlere, çöp projelere vakit ayırmadık. Lüzumsuz harcamalar yapmadık. Kim bizden bir çare bekliyorsa el uzattık. Çünkü biliyoruz ki bir kentteki en büyük proje, o kentte yaşayan kişilerin mutluluğudur, huzurudur.”

“YENİ İMAR PLANI İLE BÜTÜN SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİLDİ”

Yıllardır çözüm bekleyen bir sorunu daha bitirmenin sevincini yaşadıklarını kaydeden Yavaş, “350 hektarlık alan içerisinde, 20 bin malikin bulunduğu bölgenin planını tamamladık, tapularını dağıtıyoruz. Bölgemiz için 2017 yılında yapılan ilk imar planı vatandaş odaklı değil, belediye ve TOBAŞ odaklı yapılan bir imar planı idi. Bu durum, sizlerin bir araya gelerek müteahhitle anlaşmanızı imkânsız hâle getiriyordu. Bu yerler sizin alın teriniz… Bölgede bu güne kadar planlı bir yapılaşma olamamıştı. Sorunlar her geçen gün artarak büyüyordu, altyapı sorunları da çözülemiyordu. Şimdi, buradan büyük bir mutlulukla belirtiyorum ki, yeni imar planı ile bütün bu sorunlara çözüm getirildi” ifadelerini kullandı.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ”

“Bir gün bile beklemeden kadastro ve tapu işlemlerine başlayıp hızlıca bitirdik ve işte burada; tapu dağıtım töreninde sizlerle birlikteyiz, sözümüzü tuttuğumuz için mutluyuz ve sizler adına da sevinçliyiz” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “Bu problem Ankara’nın her yerinde var. Bugün belediyenin hak sahiplerine bir de kira yardımı var. Hem verdiği kira o insanın derdine çözüm olmuyor hem de belediye büyük zarar ediyor. Belediyenin paraları maalesef çöp projelere aktarılmış. Buradaki vatandaşların evleri teslim edilmemiş. Onlarla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Ne kadar belediyenin borcu var ise eskiden bile gelse bu belediyenin namusudur. Borcu varsa borcunu ödeyecek. İnşallah görev süremiz içerisinde Ankara’da bu konuda mağdur bırakmamaya niyetliyiz” diye konuştu.

Vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ABB olarak 82 dönümlük faydalı alandan fedakârlık ettiğini de sözlerine ekleyen Mansur Yavaş, “Çünkü bu belediyenin asıl sahibi zaten halkın ta kendisidir, sizlersiniz. Yeni tapularımız yıllardır umutla bu anı bekleyen sizlere, ailelerinize, yakınlarınıza, ilçemize ve Ankara’mıza hayırlı olsun. İnşallah bu yakın zamanda buranın çehresi değişecek, çok değerli bir bölge hâline gelecektir” dedi.

VATANDAŞLARDAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde düzenlenen tapu törenine katılan Solfasol, Baraj ve Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Gürbüz (Ankara Kuzey Kent Hak Sahipleri Kentsel Dönüşüm Projesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı): “Sayın Mansur Yavaş Başkan’ın gelmesiyle 2019 yılından sonra yeniden işleme alındı. Mansur Başkan’ın titizliğinde bu proje istediğimiz düzeyde meydana geldi ve bugün bizim makûs talihimizin yıkıldığı gündür. İnşallah bu tarih hepimize hayırlı, uğurlu ve şerefli olur. Hepimizin rahat içinde çarpık yapılaşmadan artık çağdaş yapılaşmaya geçtiğimizin bir sembolü olur.”

-Mümin Alan: “Senelerdir tapuların dağıtılmasını bekliyoruz. Bugün tapumuza kavuşacağız. Çok mutluyuz.”

-Satılmış Sarıcı: “Tapumuzu alacağımız için çok heyecanlıyız. Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz.”

-Ergün Polat: “Tapuları yıllardır bekliyorduk. Emeklerinden dolayı Mansur Başkan’ımıza teşekkür ediyorum.”

-Kadir Doğar: “Yıllardır çözülemeyen tapu sorununu çözen Mansur Yavaş Başkan’ımızdan Allah razı olsun.”

-Ragıp Kalkan: “Solfasol Mahallesi’nde yaşıyorum. Daha önce bizim köyümüzün bir kısmı birinci etap olarak bir projeye girdi. O projede biz çok mağdur olduk. Sayın Mansur Başkan’ımız seçildikten sonra evimize gelerek bizlerin misafiri oldu. Bizi adam yerine koydu, çayımızı içti. Bizlere ‘sizler için ne yapabilirim’ dedi. Biz de sıkıntılarımızı söyledik. Sayın Başkanım geldi ve bir buçuk yıl içerisinde 80 dönüm, 60 dönüm, 40 dönüm ve 37.5 dönüm olan yerleri 5 dönüm, 3 dönüm ve 2 dönüm olarak imarlı hale getirdi. Kendisinden Allah razı olsun. Mansur Bey sayesinde biz mal sahipliğini yaşadık.”

-Abdülkadir Akay: “Hak sahipleri olarak çok mutluyuz çünkü çok uzun süren bir süreç yaşadık. Son yapılaşma ile birlikte imar çalışması sonucunda hak sahipleri istediği şekilde müteahhit ile anlaşabilecek ve istediği şartlarda ev sahibi olabilecek. Bu bizim için çok önemli. Bundan dolayı çok mutluyuz.”