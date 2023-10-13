Yıllardır beklediler, seçim öncesi kavuştular

Denizli'nin Tavas ilçesi Çağırgan Mahallesi, yıllardır çözülemeyen içme suyu ve sıcak asfaltına yaklaşan yerel seçimler öncesi kavuşabildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Tavas ilçesinin Çağırgan Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, atık su hattı bulunmayan Çağırgan Mahallesi’ne 7.600 m kanalizasyon hattı ile 16.500 m içme suyu hattı döşedi. Yıllanmış altyapı sorunun çözülmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi bölgeye 60 bin metrekare beton kilit parke taşı döşerken, 2,5 km de sıcak asfalt döktü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, Çağırgan Mahallesi’ni ziyaret ederek sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan’a Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, AK Parti Tavas İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Büyüktarakcı, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Burada vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Zolan, bir süre asfalt serim makinesi kullandı, çalışanlara kolaylıklar diledi.

60 bin metre kare beton kilit parke taşı döşendi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir olduktan sonra kentin tüm ilçe ve mahallelerinde ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz gayret ettiklerini söyledi. Birçok mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Altyapı olmadan üstyapının hiçbir anlamı yok. Onun için birçok ilçe ve mahallemizde altyapımızı baştan aşağı imar ettik. Yeni su depoları, mevcut su depolarımızın bakımları, arıtma tesislerimize ilgili de birçok proje gerçekleştirdik” dedi. Çağırgan Mahallesi’nin uzun süredir arzu ettiği altyapı çalışması yaptıklarını, arıtma tesisi inşaatını da başlattıklarını anlatan Başkan Zolan, “Sağ olsun vatandaşlarımız sabrettiler, bizlere destek verdiler. Biz de cesaret ettik, buradaki altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve üstyapı çalışmalarına geçtik. Bu kapsamda mahallemize 60 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. Artık sokaklarımız tertemiz, pırıl pırıl oldu” dedi.

Hayaller gerçeğe dönüştü

Çağırgan Mahallesi’nin içinden geçen Beyağaç-Acıpayam arasındaki yolu da sıcak asfaltla buluşturduklarını belirten Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Şehrimizin birçok güzelliklerini buraya taşıdık. Buradaki insanlarımız da aynı kalitede ve güzel hizmetleri hak ediyor. Allah’ım birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde Denizli’mizde yaşamayı bizlere nasip etsin. Birlik olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, başaramayacağımız hedef yoktur.” Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ise, Büyükşehir Belediyesinin ilk olarak Çağırgan Mahallesi’nin altyapısını yenilediğini anlatarak, “Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız verdiğimiz sözün arkasında durdu ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürdü. Her daim Tavas’ımızın yanında olan Osman Zolan Başkanımıza Tavas ve Çağırgan halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.