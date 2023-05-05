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Yıldırım Yavuzselim'e modern yaşam alanı

YAŞAM 05.05.2023, 12:08
Yıldırım Yavuzselim'e modern yaşam alanı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Pazar alanını yenileyerek, içerisinde kütüphane, otopark ve mescit bulunan modern bir yaşam alanına dönüştürüyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Pazar Alanı’nı sil baştan yenileyip fonksiyonel bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Mevcut Pazar alanında yapılacak iyileştirmeler ile ilçeye kazandırılacak 2 katlı alanın zemin katında Pazar yeri, 1’inci katında ise kütüphane yer alacak. 3 bin 660 metrekareye sahip Pazar alanında 234 Pazar tezgâhı, çay ocağı, mescid ve lavabolar bulunurken bin 900 metrekareden oluşacak kütüphanede 160 kişilik çalışma alanı, kafeterya, bilgisayar laboratuvarı, toplantı odası, çocuklar için okuma ve çalışma alanı ve mescit bulunacak. Ayrıca pazarın kurulmadığı günlerde sunulacak 89 araçlık otopark hizmeti ile de bölgenin park sıkıntısı önemli ölçüde rahatlatılacak.  

KAMULAŞTIRMALAR TAMAMLANIYOR

Hizmet olanakları artan tesis, sosyal alanlarıyla da vatandaşların buluşma noktası olacak. Yavuzselim Pazar Alanı’nı daha fazla insana dokunacak şekilde revize ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevcut pazar alanımızda iyileştirmeler yaparak burayı modern bir yüze kavuşturmuş olacağız. Pazarın büyütülmesine yönelik kamulaştırma çalışmalarının yüzde 90’ını tamamladık. Aynı zamanda, mevcut Pazar alanımıza bir kat daha ilave ederek bu yeni katı bir eğitim yuvasına dönüştürüyoruz. Gençlerimizin yeni buluşma noktası olacak kütüphanemiz açıldığında bölgeye değer katacak. Proje tamamlandığında, hem vatandaşlarımız pazar alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli şekilde yapabilecek hem de gençlerimiz ders çalışıp araştırma yaparken aynı zamanda sosyalleşebilecekleri bir merkez kazanmış olacak” diye konuştu.

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