Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi'nden Zümra sergisi

Bursa'nın Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi’nin açmış olduğu Geleneksel Keçe Sanatı Kursu, ‘’ZÜMRA’’ isimli sergiyle halka sunuldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Erken ve Nazım Yıldız, Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi Geleneksel Keçe Sanatı Kursunun İncirli Kültür Merkezi’nde açmış olduğu “ ZÜMRA” isimli sergisini ziyaret etti.

Geleneksel Keçe Sanatı Kursu Öğretmeni Filiz GOCUK önderliği ile açılan sergide, kurs öğretmeni ve kursta eğitim alan kursiyerlerin çalışmaları yer aldı.

Halka açık olan sergiyi birçok katılımcı ziyaret etti.

Türk el sanatlarının en eski tekniklerinden biri olan keçecilik, Orta Asya’dan batıya göç eden Türkler tarafından diğer sanatlar ile Anadolu’ya gelmiş, günümüze ulaşmıştır. Tepme keçe veya fabrikasyon olarak üretilen keçenin yapımında koyun yünü dışında tavşan yünü, deve yünü, tiftik, keçi, kılı da kullanılmaktadır.

Keçeden yaygı, yolluk, seccade, yastık, vb. ev eşyaları yapıldığı gibi kepenek, çizme, çorap, patik vb. giyim eşyası da yapılmaktadır.

Sergiyi ziyaret eden misafirlere ürünlerin yapım aşamalarından, ortaya çıkan ürünlerin çıkış hikayelerinden bahseden Geleneksel Keçe Sanatı Kursu Öğretmeni Filiz Gocuk, ‘’Sergimizde, geleneksel Türk nakış desenleri keçe yünü ile işlenerek ve üç boyutlu tablolar yapılarak yepyeni bir sanata dönüşmüştür. Örtüler, yelekler, hırkalar, şallar ve aksesuarlar da çok özel tasarımlar uygulanmıştır’’ dedi.

Her ürünü tek tek inceleyen Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, “Sergiyi bitmeden tekrar ziyaret edeceğim, gelmeden önce bu kadar tahmin etmemiştim. İnanılmaz bir emek ve başarı var. Çok etkilendim” dedi.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Erken ve Nazım Yıldız da ortaya çıkan ürünleri hayranlıkla inceleyerek, hepsiyle ilgili detaylı bilgiler aldı.

Geleneksel Keçe Sanatı Sergisine Yıldırım Halk Eğitimi Müdürü Mustafa Korkmaz, Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcıları Aynur Koru, Salih Aydar, Kenan Doğru ve İncirli Kültür Merkezi İbrahim Kaya da katılım sağladı.