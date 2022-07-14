'Yıldırım' genç yeteneklerini bekliyor

Anadolu'nun dört bir yanından asırlar boyunca süre gelen kültür mozaiği, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun çalışmaları ile Yıldırım'da sahneleniyor.

BURSA (İGFA) - Kültür sanat programlarıyla sanatseverlerin kültür durağı haline gelen Yıldırım Belediyesi, düzenlediği ücretsiz aktivitelerle ilçedeki sosyal hayata katkı sunmaya devam ediyor. 7’den 70’e ilçedeki tüm vatandaşları kültür ve sanatla buluşturan Yıldırım Belediyesi, yaz döneminde ilçe sakinlerinin verimli vakit geçirebileceği ücretsiz kursları hayata geçirdi.

‘Yıldırım Yaz Akademisi’ ile genç dimağları alanında uzman isimlerle bir araya getirip entelektüel birikimle buluşturan Yıldırım Belediyesi, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu Yaz Kursu ile 8-11 yaş grubu çocukları yöresel halk oyunlarıyla tanıştırıyor. Erguvan Halk Oyunları Topluluğu eğitimcisi Ergün Saatçi tarafından verilecek eğitimler 18 Temmuz’da başlayacak olup 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Haftanın iki günü yapılacak dersler, Pazartesi ve Perşembe günleri 15.00-16.30 saatleri arasında Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu’nda olacak. Eğitimin sonunda minikler gerçekleştirilen organizasyonda hünerlerini sergileme imkânı bulacak.

Anadolu'nun dört bir yanından asırlar boyunca süre gelen kültür mozaiğini, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun çalışmaları ile Yıldırım'da sahnelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçedeki çocuklar için yöresel kültürün önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını düzenledikleri kurslarla yaşattıklarını söyledi.

İlçede başlatılan kentsel dönüşüm hamlesini sosyal ve kültürel değişim ile desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İçinde barındırdığı kültürel çeşitlilik ile adeta Türkiye mozaiği olan ilçemiz, sanat alanında önemli adımlar atarak bu zenginliği yansıtıyor. Yıldırım Belediyesi olarak yaz döneminde de her yaştan hemşehrimizin yararlanabileceği eğitimleri hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde Etkili İletişim, Beden Dili ve Diksiyon Atölyesi de başlayacak. Yaz döneminde kendisini geliştirmek isteyen ilçe sakinlerimizi eğitimlerimize davet ediyorum. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle gayretle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.