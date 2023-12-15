Son Dakika

Yıldırım'da ‘yeşil seferberlik’ için önemli adım daha

YAŞAM 15.12.2023, 16:09
Yıldırım'da ‘yeşil seferberlik’ için önemli adım daha

Yıldırım Belediyesi’nin ilçenin yeşil kimliğini yeniden kazandırılması vizyonu ile yürüttüğü ‘yeşil seferberlik’ kapsamında önemli bir adım daha atıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım’a 1,5 milyon metrekare aktif yeni yeşil alan kazandırma hedefi kapsamında; 31’i yeni park, 40’ı sil baştan yenilenen park, 5 orman parkı ve 2 millet bahçesi olmak üzere 78 proje kazandıran Yıldırım Belediyesi’nin yeni oluşturduğu yeşil alan miktarı 1 milyon metrekareyi geçti. Yıldırım Belediyesi’nin 32’nci parkı olarak ilçeye kazandırdığı Şehit Yusuf Sel Parkı hizmete açıldı. Açılışa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehirlerin yaşam kalitelerinin belirlenmesinde öncelikli kriterlerden birisinin ‘kişi başına düşen yeşil alan miktarı’ olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz bu düşünce ile ilçemizdeki yeşil alan miktarını kişi başı bir metrekare yükseltmek düşüncesiyle 700 bin metrekare yeni yeşil alan hedefi koymuştuk. Büyükşehir Belediyemiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın desteği ile kısa sürede tamamladıktan sonra hedefimizi 1,5 milyon metrekare olarak güncelledik. Bunun da 1 milyon metrekaresini tamamladık” dedi.

Yeşil Yıldırım yolunda önemli bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Bugün hem yeni bir alanı ilçemize kazandırıyoruz hem de şehidimiz Yusuf Sel’e vefa borcumuzu bir nebze de olsa yerine getirmiş oluyoruz. 2 bin 144 metrekarelik alana sahip parkımızın bin 195 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Ayrıca parkımızı yeraltı damlama ve yağmurlama sulama sistemlerini entegre bir şekilde kullanılarak su tüketimini azaltacak şekilde planladık. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yıldırım’da güzel hizmetlere imza atıldığını vurgulayan Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, “Bölgeyi çok iyi bilen ve nokta atışı hizmetler götüren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Vatan uğruna, kutsal değerler uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Oktay Başkanımız ve ekibini de tebrik ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Dünyanın hiçbir şehri bir renkle anılmamakta. Yalnızca yeşil rengi Bursa ile özdeşleşmiştir. Yeşil kimliğine katkı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Canını vatan için feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” sözlerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4