Yıldırım'da güvenli dönüşüm

Yıldırım Belediyesi’nin, özel sektör iş birliği ile Değirmenönü Mahallesi’nde gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesi kapsamında, binaların güvenliği için Bursa’da ilk defa deprem ve afet hasarlarını asgariye indiren sismik izolatör kullanılacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü dönüşüm seferberliği kapsamında, Değirmenönü Mahallesi 7363 Ada 6 Parsel Kentsel Dönüşüm Proje Alanı’ndaki yıkımlar devam ediyor. Bin 500 metrekaresi park alanı olmak üzere 6 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje kapsamında 72 daire ve 6 iş yerinin sıra 2 bin 500 metrekarelik kapalı otopark bulunacak. Proje alanı yıkım törenine katılan ve incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümde temel önceliklerinin güvenlik olduğunu vurgulayarak, “Bu projemizde Bursa’da ilk defa kullanılacak bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Proje kapsamında 48 adet sismik izolatör kullanacağız. Sismik izolatör, yapıya gelen deprem, rüzgâr gibi yüklerin azaltılarak, sismik enerji ve hareketlerini absorbe etmesine yardımcı olacak. Bu da olası bir depremde binaların hasar görme olasılığını oldukça düşürecek” dedi.

YENİ YILDIRIM’I İNŞA EDİYORUZ

Yürüttükleri imar ve kentleşme çalışmaları ile birlikte yeni Yıldırım'ı inşa etmeye devam ettiklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Bu bağlamda yasal düzenlemelerden imar uygulamalarına, kentsel dönüşümden yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. Yıldırım’da 5 yıl boyunca 11’i kentsel dönüşüm olmak üzere imar ve kentleşme alanında 19 projeye imza attık. İlçemizin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz bölgeye özgü örnek kentsel dönüşüm çalışmaları ile depreme dayanıksız binaları yıkarak yerine konforlu ve güvenli konutlar inşa ediyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” diye konuştu.

Adiloğlu Grup Başkanı Muhammet Adiloğlu, “6 Şubat depremlerinden yaklaşık 6 ay önce Bursa Teknik Üniversitemiz ile birlikte proje çalışmalarına başladığımız deprem izolatörlü kentsel dönüşüm projemizde bugün önemli bir aşamaya geldik. Neden bu bölge diye soruyorlar. Yıldırım ilçemizin en hızlı gelişen Cumalıkızık-Değirmenönü bölgemize uzun süredir yatırım yapıyoruz. Bu bölgede önümüzdeki süreçte yapmayı planladığımız üç projemiz daha var. Bu yüzden sismik izolatörlü konut projemizi de bu bölgede yapmayı arzu ettik. Bursa’nın çeşitli bölgelerinden sismik izolatörlü konut projeleri için bizlere talepler geliyor. İnşallah bu konuda değişik noktalarda da bu projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm noktasında ciddi gayretleri olan, çözüm odaklı çalışan, değerli Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyor, sismik izolatör konusunda tecrübelerini bizimle paylaşan Prof. Dr. Beyhan Bayhan hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

ÖNCÜ PROJE

Değirmenönü Mahallesi 7363 Ada 6 Parsel Kentsel Dönüşüm Projesi Danışmanı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, “Bursa’da sismik izolasyon uygulaması olan ilk konut binasının adımını atıyoruz. Fizibilite raporu hazırladık ve bu süreçte proje ilerledi. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz kentsel dönüşüm projesi konusunda çok hassas. Onun desteğiyle bu aşamaya kadar geldi. Bu projenin Bursa için öncü olduğunu düşünüyorum. Sismik izolasyon uygulamasının can güvenliğinin yanında binanın depremden sonra hemen kullanımını da sağladığı için ekonomik katkısı da bulunmakta” sözlerini kaydetti.