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Yıldırım'da Filistin dayanışma gecesi

YAŞAM 29.10.2023, 14:24
Yıldırım'da Filistin dayanışma gecesi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ‘Filistinli Kardeşlerimiz ile Dayanışma Gecesi’ programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım'da Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İl Başkan Yardımcıları Nurettin Özbağkıran, Ümmühan Fidan ve Şahin Biba, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, İl Müftüsü Yavuz Sultan Karabayır, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, kamu kurumu, dernek ve sivil toplum temsilcileri  ve vatandaşlar katıldı.

BARIŞ HUZUR ASIRLARI YERİNE KAN VE GÖZYAŞINA BIRAKTI

Yıldırım Medresesi Cami İmamı Kurra Hafız Uğur Gedik’in Kuran tilavetiyle başlayan program, Yazar Ramazan Kayan’ın Filistin söyleşisi ile devam etti.

Daha sonra sahne alan Grup Tillo ve Eşref Ziya Filistin’e destek veren ezgileriyle unutulmaz bir gece yaşattı.

Program, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından dua okunmasıyla sona erdi.

Programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Müslümanların ilk kıblesi olan ‘Beyt-i Makdis’ Müslümanların yönetmeye başladığı ilk şehir değildi ama yönettiği en hassas şehirdi. Hz. Ömer, Selahattin Eyyübi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman bu topraklarda her sadece Müslümanların değil, Yahudilerin de Hristiyanların da haklarını koruyarak ve inançlarını yaşamlarını sağlayarak burada barış, huzur asırları tesis etti. 75 yıldır İsrail’in zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle haklı mücadelesi ile bizlere örneklik gösteren, inançlarını ve vatanlarını savunurken şehit düşen kardeşlerimize rabbimden rahmet diliyor ve bu mücadelede yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnsanlığın ve Müslümanların haysiyetini koruma görevini üstlenen onurlu Filistin halkına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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