Yıldırım'da eğlence zamanı

Yıldırım Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için 26-28 Ocak tarihleri arasında karne şenliği düzenliyor.BURSA (İGFA) - Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve 26 Ocak’ta başlayacak olan ‘Yıldırım’da Karne Şenliği’ 28 Ocak’a kadar devam edecek. Eğlenceli oyunlardan okçuluk deneyimine, yüz boyama etkinliklerinden müzikli drama oyunlarına, çocuk tiyatrolarından sihirbaz gösterilerine kadar çocuklar keyifle vakit geçirecek. Öte yandan, yarıyıl tatili boyunca Kaplıkaya Cazibe Merkezi Akvaryumu, öğrencilerin ücretsiz ziyaretine sunulacak.

Yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakacak öğrencileri kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Eğitim dönemi boyunca hep yanında ve destekçisi olduğumuz çocuklarımızı sömestr tatilinde de unutmuyoruz. Bu yıl karne şenliğimizde çocuklarımız sömestr tatiline mutlu bir başlangıç yapacaklar. Tüm çocuklarımızı bir dönemin yorgunluğunu atmaları ve eğlenceli anlar geçirmeleri için Yıldırım’da Karne Şenliği’ne bekliyoruz” dedi.