Yıldırım Bekçi ile Bursa'da müzik ziyafeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, 2022 - 2023 sanat yılını Yıldırım Bekçi konseriyle açtı.BURSA (İGFA) - Türk Sanat Müziği Bölümü ile klasikleşen açılış konserlerinin fasıl olarak başlaması geleneği bozulmadı. Sunuculuğunu Özlem Adım'ın, şefliğini Fahri Dibekoğlu'nun yaptığı konserin birinci bölümünde, Segah makamında fasıl icra edildi.

Birinci bölümün sonunda solistler Salih Taşkın, Elif Hanoğlu, İlker Cansevdi ve Ayşegül Yüzgeç, aynı makamda eserler seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde; yılların eskitemediği duayen sanatçı Yıldırım Bekçi, Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı, seslendirdiği eserlerle izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Gecenin sonunda, şef Fahri Dibekoğlu, sunucu Özlem Adım ve konuk sanatçı Yıldırım Bekçi'ye çiçeklerini Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Orkestra Şube Müdür Vekili Altan Göl ve Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı İlker Cansevdi takdim etti.