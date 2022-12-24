Yılbaşı El Emeği Pazarı'na açık davet

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, açılışı yapılan Yılbaşı El Emeği Pazarı'na tüm vatandaşları davet ettiKOCAELİ (İGFA) - Kadınların el emeklerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları için her zaman destek veren Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, yılbaşını da fırsat bilerek kadınlar için Yılbaşı El Emeği Pazarını açtı. Stantları tek tek gezerek üretici kadınlara kolaylıklar dileyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm vatandaşları alışverişlerini yapmaları için Yılbaşı El Emeği Pazarına davet etti.

Başkan Hürriyet, “Belediyemizin etrafında çok güzel bir canlılık var. Malum yeni yıla yaklaşıyoruz. Biz de 2023 yılını güzelliklerle, neşeyle karşılayalım istedik. Işıl ışıl stantlarımızla Yılbaşı El Emeği Pazarını kurduk. Bu stantlarda özellikle kadın üreticilerimizin el emeklerine yer verdik. Hem buradan ekonomik gelir sağlasınlar hem de buradaki insanlarımız gezip görsün istedik. Bütün İzmitlileri bekliyoruz.