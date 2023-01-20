"Yetişmiş Eleman, Kaliteli Üretim" projesi tanıtıldı

Vali Gökmen Çiçek, "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" kapsamında, "Yetişmiş Eleman, Kaliteli Üretim" projesi tanıtım programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye Tekstil Sanayi İşveren Sendikaları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Valimiz Gökmen Çiçek’in yanı sıra Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Başar Ay, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu 2.Başkanı Nevzat Seyok ve il protokolü katıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitimde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Çiçek; “ Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘her aşamada üretim, her aşamada kalifiye eleman’ dediği gibi işte işin gerçeği burada saklı. Bu okuldaki öğrencilerimizin hepsi her aşamada üretiyorlar ve aranan kişiler haline geliyorlar. Burada pamuktan ip, ipten kumaş ve o kumaştan da yatak üretimi yapılıyor. Bu üretimi ve gençlerimizin gayretini gördüğümde çok mutlu oldum.” dedi.