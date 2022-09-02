Yetişkinlere engelsiz ilk HEM açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de 18 yaş üzeri yetişkin engellilere yönelik hizmete alınan ilk Halk Eğitimi Merkezi (HEM) olan Feneryolu Özel Yürekler HEM'in açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Özel eğitime ihtiyacı olan 18 yaş üstü yetişkin bireyler için açılan "Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi" açılışında Erdoğan ve Özer, ilk olarak yiyecek içecek atölyesini ziyaret etti. Hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin şeflerinden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, sohbet ettiği öğrencilerin hazırladığı soğuk ayran aşı çorbasını tattı.

Buradan hafif otizm tanılı öğrencilerin spor ve fiziksel aktivitelerde bulunduğu alana gelen Erdoğan, masa tenisi oynayan öğrencileri izledi. Erdoğan, masa tenisindeki başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Emine Erdoğan, daha sonra orta-ağır tanılı zihinsel engelli bireylerin tarıma ilişkin eğitim aldığı atölyeyi ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet eden Erdoğan, 22 yaşındaki Aziz Batuhan Ateş ile teraryum yaptı.

Ateş ve Erdoğan, elleriyle kalp yaparak birbirlerine sevgilerini dile getirdi. Erdoğan ve öğrenciler, bu neşeli sohbetlerini el sallayarak tamamladı.

Bu arada Erdoğan, Bakan Özer ile merkezde atık malzemeler kullanılarak oluşturulan sıfır atık kütüphanesini de inceledi. Müzik akademisi öğrencileri, besteledikleri "Özel Yürekler" parçasını Erdoğan için söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, özel eğitim müzik akademisi öğrencileriyle de bir araya geldi.

Öğrenciler, öğretmenleriyle besteledikleri "Özel Yürekler" parçasını enstrümanlar eşliğinde Erdoğan için seslendirdi. Erdoğan, burada görme engelli öğrenci Mert Özer'in piyano eşliğinde seslendirdiği "Neyleyim İstanbul'u" parçasını da dinledi. Burada Erdoğan'ı otizmli Samet Zileli, piyano çalarak karşıladı.