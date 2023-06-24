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Yeşim Kreşi 35 yıldır değer yaratıyor

YAŞAM 24.06.2023, 17:30
Yeşim Kreşi 35 yıldır değer yaratıyor

Kuruluşunun 35. yıldönümünü geniş katılımlı bir şenlikle kutlayan Yeşim Kreşi, kurulduğu günden bu yana binlerce çocuğu mezun ederek geleceğe hazırladı.BURSA (İGFA) - Önümüzdeki ekim ayında 40. yılını geride bırakmaya hazırlanan Yeşim Grup tarihinin büyük bölümüne tanıklık etmiş ve bu köklü yapının önemli bir parçası konumundaki Yeşim Kreşi, daha uzun yıllar hizmet ederek kadının iş hayatındaki güçlenmesine destek olmayı sürdürecek.

Gerek kadınların iş dünyasına katılım oranına yaptığı katkı, gerekse Yeşimli kadın çalışanların çalışırken duyduğu güvenin ve iç huzurun temini adına paha biçilemez etkilere sahip olan Yeşim Kreşi 1988 yılından bu yana Yeşim çatısı altında hizmet vermeyi sürdürüyor. Yeşim çalışanlarının ücretsiz olarak yararlandığı 1000 çocuk kapasiteli Kreşte 0-6 yaş grubunda yaklaşık 300 çocuk ücretsiz eğitim öğretim görüyor.

Çalışan annelerin en büyük yükünü paylaşan Yeşim Kreşi, ayrıca kadın çalışanların iş veriminin yükselmesine ve kurum bağlılıklarının artmasına da katkı sağlayan modern bir tesis konumunda. Yeşim Kreşinde özel kreşlerin eğitimine paralel bir eğitim verilerek çocukların kişisel ve sosyal yönlerinin gelişimi hedefleniyor. Uluslararası birçok platformda örnek uygulama olarak gösterilen ve iş dünyasına da rol model olan Yeşim Kreşi, bu yıl 35. kuruluş yıldönümü kutladı. Bu anlamlı yıla özel olarak geniş katılımlı bir şenlik organize eden Yeşim, velilerle çocukları bir araya getirdi. Şenliğe katılan çocuklar aktivite standları ve şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlenirken, çeşitli ikramlardan da tatma şansı buldu.

Şenliğin açılışında konuşan Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Yeşim Kreşi’nin kadının iş hayatında yer almasını destekleyen en önemli faktörlerden olduğuna dikkat çekerek, çocuğu emin ellerde olan Yeşimlilerin çok daha rahat çalıştığını ifade etti. Yeşim Kreşinin sadece Türkiye’de değil dünya genelinde örnek gösterildiğini hatırlatan Şankaya, “Başta Kreşimiz olmak üzere kadın çalışmalarımızla ilgili pek çok rehberde dünya genelinde örnek gösterildik. Ayrıca Kreşimiz sayesinde kendi içinde hikâyeleri olan bir yapımız da söz konusu. Anne ya da babası Yeşim’de çalıştığı için kreşimize gelmiş, buradan mezun olmuş, kendisi de şimdi Yeşim’de çalışmaya başlamış, Yeşim’deyken evlenmiş, çocuğunu tekrar kreşe getirmiş çalışanlarımız var. Hatta kreşte öğrencimiz olan bir çocuğumuz büyüdü ve kendi öğretmeni ile birlikte kreşimizde öğretmenlik yaptı. Kreşimizin varlığı çalışanlarımızda kuruma ait olma duygusunu yaratan önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Açıldığı ilk günden bu yana Kreşimizden mezun olan çocuklarımızı hayata hazırlama şansı bulduk. Uzun yıllara dayalı kesintisiz hizmet anlayışıyla Türkiye’de ve dünyada ilkler arasında yer alan kreşimiz, bu yönüyle de iş dünyasında her zaman katma değer yarattı. Bu başarıların elde edilmesinde kuşkusuz değerli öğretmenlerimizin ve yönetim kadrosunun emeği çok. Bilindiği üzere sürdürülebilirlik, sosyal uygunluk ve sosyal sorumluluk Yeşim için olmazsa olmaz kavramlar. Tüm bu evrensel kavramları bütünleyen ve Yeşim adına en önemli değerlerden biri olan Yeşim Kreşi, 1988 yılından bu yana 35 yıldır aralıksız olarak çalışanlarımızın çocuklarına hizmet veriyor. Yeşim’i belki de özellikle kadın çalışanlar nezdinde tercih edilir kılan özelliklerin başında kreşimiz geliyor. Mısır’da İsmailiye fabrikamızda da bir kreşimiz var. Grubumuzun var olduğu diğer lokasyonlarda da kreş hizmetini yaygınlaştırmayı bir Yeşim kültürü haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeşim Grup olarak ‘Önce İnsan’ felsefemiz ışığında kadınların iş hayatında güçlenmesi adına hayata geçirdiğimiz çalışmalarla ve ulusal-uluslararası birçok platformda örnek gösterilen projelerimizle iş dünyasına liderlik etmeye bundan sonra da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şankaya’nın açılış konuşması sonrası şenlik programına geçildi. Güneşli bir günde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar, sihirbaz gösterisi, baloncuk şovu, şişme oyun parkurları, yüz boyama ve sosis balon gibi stantlarda eğlenerek şenliğin tadını çıkardı.

Çocuğu Yeşim Kreş’te eğitim gören Yeşim Grup Muhasebe Müdürü Filiz Ateş Alyanak, bu ailenin bir bireyi olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek; “26 yıldır bu şirketteyim. Kızım 2 yıldır kreşe geliyor. Oğlum da bu kreşten mezun oldu. Çocuğumun burada olması, bana güven ve huzur veriyor. Öğretmenlerimizin özverisi ve düzeni sayesinde çocuklarımızı güvenle kreşe getirebiliyoruz. Çok şanslıyız, elimizde herkesin sahip olamayacağı bir fırsat var. Bizler çalışırken çocuklarımızın da güvenli bir ortamda büyüyor olması bir anne için harika bir fırsat. Ben de bu fırsattan yararlandığım için çok mutluyum.” diye konuştu.

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