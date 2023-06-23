İzmit Belediyesinin geleceğe umutla bakan çocuklar yetiştirdiği Çınar Çocuk Evi’nin, 2022-2023 eğitim yılı yılsonu gösterisi ve mezuniyet töreni gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği; geleceği inşa edecek yeniliğe açık, sorgulayan, yaratıcı çocukların yetiştirildiği Yeşilova Çınar Çocuk Evi ikinci mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde Jüpiter, Venüs, Merkür, Mars, Dünya ve Neptün sınıfları yılsonu gösterileriyle büyük beğeni topladı. Yıl boyunca gösterdikleri başarı ve emeklerin göstergeleri olan karnelerini miniklere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet takdim etti. Öğrencilerin mezuniyet heyecanı yaşadığı programda veliler de coşkulu ve duygulu anlar yaşadılar. Çocuklar mezuniyet plakalarını kütüğe hep birlikte yerleştirdiler.

Çınar Çocuk Evi’nin 2’nci mezuniyet töreninde gururlu ve onurlu olduklarını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “2022-2023 eğitim yılının sonunu kutlamak ve Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nden mezun olan sevgili evlatlarımızı onurlandırmak için bir araya geldik. Bizim için Çınar Çocuk Evleri eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına çok önemsediğimiz ve hayata geçirmek için çok fazla emek verdiğimiz projelerimizden bir tanesiydi. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilk başladığımız iş kreşlerdi.

Yeşilova Çınar Çocuk Evi de bu kreşlerin ilkiydi. Ne yazık ki mecliste çoğunluğumuzun olmaması sebebiyle kreş müdürlüğü kurulması talebimiz reddedilmişti ama hiçbir engel bizi durduramazdı. Asıl önemli olan bu hizmeti öyle ya da böyle hayata geçirebilmekti. Her ne kadar öğretmenlerimize bir kreş müdürlüğü adı altında bir eğitimci sıfatı veremesek de onların da müthiş katkısıyla beraber bu kreşleri kurmak nasip oldu. İlk mezunlarını geçen sene vermiştik, bu yıl da 2’nci mezunlarını veriyoruz" dedi.