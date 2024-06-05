Yeşilli’de el sanatları sergisi açıldı

Mardin Yeşilli Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “ Hayat Boyu Öğrenme Haftası “etkinlikleri kapsamında Yeşilli ilçesinde etkileşimli yılsonu sergisi açıldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yeşilli Belediyesi Halk Parkı'nda açılan yıl sonu sergisine Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, Belediye Başkan Vekili Ahmet Araz, Mardin Milli Eğitim Müdürü Murat Demir öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Usta öğreticilerin ve öğrencilerin hazırlamış oldukları eserleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir,” Yeşilli Halk Eğitim Merkezi yöneticileri olmak üzere, usta öğreticilerine ve öğrencilerine yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Demir, ”Burada gerçekten büyük bir emek var. Usta öğreticilerimizin ve öğrencilerimizin hazırlamış oldukları eserleri yerinde inceledik. Burada büyük bir emek sarf edildi. Öğrencilerimiz güzel sanatlara imza atmışlar. Ortaya çok güzel el emeği göz nur el sanatları çıktı. Emeklerinin karşılığını aldılar. Onları tebrik ediyorum” dedi.

Sergiyi gezen Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney de sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilli Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen serginin açılışına il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul ve kurum müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Zanaat ve Halk Sanatları temalı Program, Usta Öğreticilerin tarafından kurslarda üretilen Mardin’e özgü el sanatları, Yöresel Halk Oyunların tanıtımı ve sergilenmesi ile son buldu.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, 5-7 Haziran tarihleri arasında Yeşilli genelinde yapılacak etkinlikle devam edecek.