Yeşilli Gençlik Merkezi eğitim yuvası gibi

Mardin’in Yeşilli ilçesinde 2 yıl önce faaliyete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yeşilli Belediyesi iş birliği ile yapılan Gençlik Merkezi, faaliyete açıldığı günden bu yana genç yaşlı, çocuk kadın demeden her yaştan kursiyeri çeşitli dallarda eğiterek ilçenin kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulunuyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Yeşilli i​​​​​​lçesi halkının ve özellikle gençler, çocuklar ve kadınların kültür, sanat ve spor alt yapısının geliştirilmesine yardımcı olan Yeşilli Gençlik Merkezi, şimdiden ilçenin en gözde ve popüler merkezlerinden birisi haline geldi.

Gül mahallesi Caddesi üzerindeki modern ve ilginç dizaynının yanı sıra bünyesindeki aynı anda 500 kişilik eğitim salonları, 300 kişilik konferans salonu, bin kişilik amfi tiyatrosu, derslikleri, sergi alanları, spor salonları alanları ile de ilçe halkının yanı sıra gençlerin uğrak noktası haline geldi.

Yeşilli Gençlik Merkezi’nde Gençlerin sportif, kültürel, sanatsal ve sosyal olarak gelişimine katkı sağlayan kurslar hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Çekiç, Gençlerimiz, kendilerinin her alanda gelişmeleri için açılan kurslarda hem eğleniyor hem de eğitim gördüklerini söyledi.

Alanlarında Uzman Eğitmenlerimiz ve Gençlik Liderlerimiz tarafından verilen değerler eğitimi, kişisel gelişim eğitimleri, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal eğitimler gençlerimizin hayata daha olumlu, daha özgüvenli atılmalarını sağladığına dikkat çeken Çekin, “ Gençlik Merkezlerimizde saydığımız eğitimlerin yanı sıra gençlerimize bakanlığımız müfredatındaki aktivitelerde sunulmaktadır. Yani gençlerimiz hem eğlenip hem öğrenecekler.

Şuan devam eden kurslarımızda, beklediğimiz seviyenin üzerinde bir başvuru oranı yakaladık. Ancak biz bununla yetinmeyeceğiz. Daha fazla gencimize ulaşmaya, daha fazla hayata dokunmaya devam edeceğiz. Bunun için bir kez daha gençlerimize sesleniyorum. Bizimle iletişime geçsinler, hayallerindeki eğitimleri almak, bu millete eğitimli bireyler olarak hizmet etmek için Gençlik Merkezlerimize mutlaka uğrasınlar.” dedi.

GENÇLER EĞLENİYOR VE ÖĞRENİYOR

Yeşilli gençlik merkezinde açtığımız 19 farklı kurslarda yaklaşık 300 üzerinde öğrencimiz aktif olarak Genlik Merkezinde eğitim gördüğünü ifade eden Çekin,” Burada gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz. Ayrıca gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Gençlere rehberlik ve danışmanlık yanında zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve gençlerin çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmesi ve paylaşımlarda bulunabilmeleri sağlıyoruz. Bu amaçla gençler yönelik tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri düzenliyoruz.

Asil vazifemiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup topluma faydalı birey olarak gelişimini sağlamaktır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Eğitimleri başlayan sportif, sanatsal ve kültürel kurslar içinde, basketbol, Hentbol, Atletizm, Badminton, Fitnes, Jimnastik, Masa tenisi, Okçuluk, Resim, Müzik, Bilgisayar, Türkçe eğitimi İngilizce, Kuran-ı Kerim,Ebru sanatı, Arapça eğitimi, Satranç, YKS kursu ve Telkari Gümüş sanatı kursları yer alıyor.