Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesindeki Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) iş birliği ile Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde vatandaşlar tabiatla iç içe bir gün yaşadı. Akdamlar Pazarı (Çakırlar Sosyete Pazarı) merkezinden başlayan 70 kişinin yer aldığı yürüyüş, 6.2 kilometrelik etabın ardından aynı noktada sona erdi. Yürüyüşe katılanlar doğanın eşsiz güzelliğinde hem spor yaptı hem de keyifli saatler geçirdi, Antalya Büyükşehir Belediyesine ve Muhittin Böcek Başkana düzenlenen bu etkinlik için teşekkür edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı ilçesinde Cüneyt Arkın'ın 1969 yapımı Büyük Yemin ve Ala Geyik filmlerinin; usta aktör Rüştü Asyalı'nın 1971 yapımı Keloğlan filminin çekildiği bölgelerde tabelalarla belirlenen rotalarda Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu oluşturulmuştu.