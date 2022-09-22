Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Tunç Oral vefat etti

60 filmde rol olan Yeşilçam'ın eski jönlerinden Tunç Oral 84 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilçam jönlerinden Tunç Oral hayatını kaybetti.

Oral’ın cenazesi, Antalya Türbeli Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TUNÇ ORAL KİMDİR?

Tunç Oral, 15 Mart 1938 tarihinde doğdu. Asıl adı Tuncer Akoral’dır. Gazetecilik Enstitüsü’nde okudu. Tercümanlık yaptı. 1964 yılında Ses dergisinin düzenlediği sinema artist yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl içerisinde sinema oyuncusu olarak filmlerde oynamaya başladı. On Korkusuz Adam (1964), İstanbul’un Kızları (1964), Ferhat ile Şirin (1966), Kanlı Hayat (1967), Bağdat Yolu (1968), Aşkların En Güzeli (1978), Gece (1972) filmlerinde rol aldı.