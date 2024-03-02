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YeşilayFest Sakarya'da gençlerle buluşuyor

YAŞAM 02.03.2024, 09:55
YeşilayFest Sakarya'da gençlerle buluşuyor

Yeşilay, bağımlılıkları önlemek ve toplumun gelişimine spor ve sanat sanatla destek olmak amacıyla düzenlediği YeşilayFest ile bağımlılıklarla mücadele konusundaki farkındalığı artıracak.SAKARYA (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteği, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Genç Yeşilay Kulübü ortaklığı ile düzenlenen YeşilayFest, 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Yeşilay Sakarya Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. 

“Şişenin Dibi Sergisi”, “Alkol Farkındalık Gözlüğü”, oyunlar, konserler, film gösterimleri, drama atölyeleri, sportif faaliyetler gibi zengin bir içerik sunacak olan festival, toplumu tehdit eden, gençleri olumsuz etkileyen en büyük sorunların başında gelen bağımlılığın önlenebilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

İki gün boyunca devam edecek festivalde “Yeşilay’ın Gönüllü Çalışmalarında, Kültür ve Sanat Faaliyetleri Çalıştayı” da gerçekleşecek. Gönüllü çalışmaların bir parçası olarak kültür ve sanat etkinlikleri organize etme, düzenleme ve yürütme konularında, gönüllülerin becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çalıştay programında “Temel Bağımlılık Eğitimi” gibi eğitimlere, atölye ve resim çalışmalarına yer verilecek. 

“Şişenin Dibi Sergisi” de YeşilayFest’te

Yeşilayfest,  “Şişenin Dibi Sergisi”ne de evsahipliği yapacak. Alkolün hayatımızda yarattığı tahribatlara dikkat çekmek ve toplum vicdanını sarsacak etkilerini göstermek üzere festival alanında düzenlenecek sergide, ziyaretçiler yarısı duvara gömülü alkol şişelerinin ağız kısmından şişenin içine bakarak alkolün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini sanatsal bir bakış açısı ile görecekler. 

Alkol Farkındalık Gözlüğü

Katılımcıların alkolün zararlarını simülasyon ile görecekleri “Alkol Farkındalık Gözlüğü”,festivalde etkili bir iz bırakacak ve festival süresinde deneyimlenebilecek. 

YeşilayFest’te gençler kutu oyunları ile eğlenirken farkındalık kazanacak, drama atölyeleri ile rol oynama, doğaçlama gibi tiyatro tekniklerini kullanarak bir olayı, anıyı, kavramı, konuyu, düşünceyi canlandıracaklar. Kültür-sanat faaliyeti aracılığıyla gençlerin bağımlılıktan uzak yaşamın önemini kavraması sağlayacak festivalde Kahoot Bilgi Yarışması da düzenlenecek. Eğlence tabanlı öğrenme portalı Kahoot ile gençlere bağımlılığa yönelik farkındalık oluşturacak sorular sorulacak ve sorularda yer alacak kültür-sanat ve gönüllülük içerikleri ile gençlerin bu alanlara dikkati çekilecek.

Konserlerin yanı sıra basketbol, voleybol, masa tenisi, ayak tenisi, okçuluk, badminton gibi sportif faaliyetlerin de yer alacağı festivalde “Rüzgârı Dizginleyen Çocuk” filmi açık hava sinemasında izlenecek. Sonrasında film analiz ve tahlilinin yapılacağı çalışma ile gençlere sosyokültürel bakış açıları kazandırılmasına da destek olunacak.

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