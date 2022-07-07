Yeşilay Karikatür Yarışması sonuçlandı

6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması Ödül Töreni, Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Bu yıl ilk kez “16 Yaş Altı” kategorisinde başvuru alan yarışmaya 67 ülkeden bin 386 sanatçı katılarak karikatürleriyle “Bağımlılıklardan Özgürleşmek” temasını anlattı.

Yeşilay’ın sanatın gücünden yararlanarak bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın ödül töreni çevrim içi olarak gerçekleşti.

Bu yıl ilk kez “16 Yaş Altı” kategorisinde başvuru alan ve “Bağımlılıklardan Özgürleşmek” temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na; 67 ülkeden bin 386 katılımcı, 2 bin 380 eserle başvurdu.

6 yıldır gerçekleşen yarışmaya şimdiye kadar 8 bini aşkın başvuru geldi.

Birincilik ödülünün sahibi Ukrayna’dan Vladimir Kazanevsky, ikincilik ödülünün sahibi yine Ukrayna’dan Oleksiy Kustovsky, üçüncülük ödülünün sahibi ise Türkiye’den Cemalettin Güzeloğlu olurken; Türkiye’den Doğuş Adalı, İran’dan Khodayar Narouei ve Meksika’dan Gabriel Lopez başarı ödülüne layık görüldü.

Mazhar Osman Özel Ödülü İran’dan Hamid Ghalijari’ye verildi. Yarışmanın bu yıl ilk kez düzenlenen “16 Yaş Altı” kategorisi ödülünü ise Türkiye’den Yağmur Baytekin, Aleyna Sedef ve Poyraz Din kazandı.