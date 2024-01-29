Yeşilay'ın 'Atölye Sergileri' başladı

Ankara, Edirne, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Burdur, Çorum, Isparta, Ağrı, Batman, Afyonkarahisar, Yozgat ve Konya illerinde organize edilen YEDAM Atölye Sergi çalışmalarında alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlısı olup tedavisi devam eden danışanların yaptıkları tuval, seramik ve ahşap boyama gibi çalışmalar ziyaretçilerle buluştu.ANKARA (İGFA) - Yeşilay’ın YEDAM Atölye sergileri başladı.

Tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veren YEDAM’larda, psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra atölye çalışmaları da yürütülüyor.

YEDAM Atölyelerinde, danışanların ilgi ve yeteneklerine göre resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım ve bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Bu eğitimler sayesinde, danışanların boş zamanlarını değerlendirmeyi, ruhsal sorunlarını azaltmayı, mesleki beceriler kazanmayı öğrenmesi ve tekrar bağımlılığa dönme riskinin azaltılması hedefleniyor.

YEDAM Atölye Sergileri danışanların motivasyonunu artırırken, destek almak isteyen kişiler tarafından da yoğun ilgi gördü.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, atölye sergileri hakkında yaptığı açıklamada, kurulduğu günden bu yana, 1 milyondan fazla çağrı alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz, danışanlarımızın bağımlılıkla mücadelesinde yol gösterici olduğuna vurgu yaptı.

"En az 3 yüz yüze görüşmeye gelmiş olan danışanlarımıza yaptığımız anketlerde, danışan memnuniyet oranını yüzde 91 olarak ölçümlüyoruz" diyen Öztürk, "Bağımlılık gibi zorlayıcı bir alanda; bu yüksek memnuniyet oranı oldukça umut verici. Atölye çalışmaları, bağımlılıkla mücadelemizin önemli bir parçası. YEDAM atölye çalışmaları ile danışanların becerilerini artırmayı, bağımlılığın tekrarlamasını önlemeyi, sosyal, yaşamsal ve meslek edinme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu değerli çalışmaları sergi ile taçlandırmaya karar verdik ve atölye sergilerimizi gerçekleştirmeye başladık. Atölye sergileri, danışanların ürettikleri eserleri sanatseverlerle buluşturarak onların başarılarını gözler önüne seriyor. Bu sergiler, danışanlarımızın renklerini yeniden kazanmalarının çok kıymetli bir göstergesi. Herkesi bağımlılıkla mücadeleye ve sergilerimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Ocak ayında başlayan YEDAM atölye sergileri Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Tokat illerinde gerçekleşecek sergilerle Mart ayına kadar devam edecek.