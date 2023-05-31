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Yeşilay: Bir gün değil bugün!

YAŞAM 31.05.2023, 12:16
Yeşilay: Bir gün değil bugün!

Yeşilay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla çağrıda bulunarak "Bir Gün Değil Bugün" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle “Yeni Geliştirilen Tütün ve Nikotin Ürünleri ile Tütün Kontrolü” üzerine uluslararası sempozyum düzenleyen Yeşilay, yeni geliştirilen tütün ve nikotin ürünlerinin oluşturduğu tehlikeyi ortaya koyan bilgiler paylaştı

Yeşilay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü özelinde “Yeni Geliştirilen Tütün ve Nikotin Ürünleri ile Tütün Kontrolü” üzerine düzenlediği uluslararası sempozyumda, tütünün yanı sıra elektronik sigarayla yeni geliştirilen tütün ve nikotin ürünlerinin yaşamsal risklerine dikkat çekti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, alanında uzman katılımcılarla düzenlenen sempozyumda 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla “Bir Gün Değil Bugün” çağrısında bulunuldu.

TÜTÜN KULLANIMI ERKEN YAŞTA BAŞLADIĞINDA BAĞIMLILIK RİSKİ ARTIYOR

Yeşilay’ın alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına karşı, bilimsel ve kanıta dayalı bir politika izlediğini kaydeden Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, tütün bağımlılığına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yeşilay olarak tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadelede yaklaşımımız halk sağlığı temelli ve önleyicilik odaklıdır. İnsanlarımızın tütün ürünlerinin olumsuz etkilerine hiçbir zaman maruz kalmamasını savunuyoruz. Bu ürünlere erken yaşta başlamanın bağımlılık geliştirme riski ile sağlık üzerindeki zararları artırdığına ve tedaviyi zorlaştırdığına dair bilimsel verileri hatırlatmaktayız. Bu sebeple tütün ürünlerinin kullanımı ile mücadelede çocuklara ve gençlere ayrıca özel önem vermekteyiz. T.C. Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Bırakabilirsin’ mobil uygulamasında da tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ihtiyaç duydukları destekleri sunuyoruz.”

ELEKTRONİK SİGARANIN SATIŞI 32 ÜLKEDE YASAKLANDI

Prof. Dr. Öztürk, 2019 yılı verileriyle derlenen Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü’nün 2022 yılı Raporu’na göre Avrupa genelinde insanların yüzde 3.6'sı elektronik sigara veya benzeri elektronik cihazları her gün veya ara sıra kullandığnı, bu oranın 15-24 yaş arası bireylerde daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Neredeyse tüm Avrupa Birliği ülkelerinde düzenli elektronik sigara kullanımı erkekler arasında kadınlardan daha yaygındır. 15 yaş ve üstü erkeklerin yüzde 4.5'i, kadınların yüzde 2.6’sı düzenli olarak elektronik sigara kullanmıştır. Daha genç bireyler arasında, 15-24 yaşındaki erkeklerin yüzde 6.4'ü düzenli olarak elektronik sigara kullanırken; aynı yaştaki kadınların yüzde 3.7'si düzenli olarak elektronik sigara kullanmıştır" diye konuştu.

Ayrıca 111 ülkede elektronik sigarayı yasal olarak düzenleme amacıyla birtakım adımlar atılmaya çalışıldığını da belirten Öztürk, 79 ülke tarafından alınan mevcut düzenlemeler ise ortak bir yaklaşımı olmayan çeşitli önlemleri içerdiğini, 84 ülkede ise halen herhangi bir yasak veya düzenleme bulunmamasına vurgu yaptı.

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