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Yeşilay 104 yaşında...

YAŞAM 01.03.2024, 14:25
Yeşilay 104 yaşında...

5 Mart 1920’de kurulan ve Türkiye’nin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlara bağımsız, sağlıklı ve insan onuruna yaraşır bir gelecek tesis etmek için kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Yeşilay 104 yaşında.ANKARA (İGFA) - Alkol, tütün, madde, kumar ve teknolojibağımlılıklarıyla mücadele eden ve toplumun zararlı alışkanlıklardan korunması için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, 120 şube, 107 danışmanlık merkezi, 2 rehabilitasyon merkezi, 100 bini aşan gönüllüsüve 97 Ülke Yeşilay’ı ile hizmet veriyor. 

Yeşilay Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk,Yeşilay faaliyetlerinin sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını söyledi:

Yeşilay'ın bugün artık 97 Ülke Yeşilay’ı ile dünyanın çok farklı coğrafyalarında bağımlılıkla mücadele alanlarında faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Öztürk, "Yeşilay son yıllarda özellikle yurt içinde verdiği hizmetlerine büyük hız kazandırdı. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam ve gelecek zemini oluşturabilmeleri için yüzlerce çalışanımız, 120 şubemiz ve 100 bini aşan gönüllümüzle canla başla çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası arenada gerek farkındalık gerek önleme gerekse savunuculuk faaliyetlerimizle bağımlılıkla mücadele alanında lider bir kuruluş olarak, tecrübemizden ve birikimlerimizden yararlanarak daha fazla sosyal etki yaratmaya, gönüllülerimiz ve profesyonel gönüllülerimizle birlikte mücadelemize güç katmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin her ilinde Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile (YEDAM) on binlerce kişiye ulaştıklarına dikkati çeken Öztürk, "İki büyük şehirde Bursa ve Diyarbakır’daki Rehabilitasyon Merkezleri'mizde, danışanlarımıza yatarak tedavi hizmeti veriyoruz.Danışan, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine, kullandığı maddeden arındırma tedavisini tamamlamış olması ve herhangi bir yoksunluk bulgusunun olmaması koşuluyla, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM), Alkol ve Madde Tedavi Merkezinden (AMATEM), Çocuk Ergen Alkol Madde Tedavi Merkezinden (ÇEMATEM) sevk yolu ile kabul ediliyor. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerinde, alkol ve madde bağımlısı bireylerin tıbbi, psikolojik, sosyal, akademik ve meslekî alanlarda desteklenerek bağımlılık sebebiyle oluşan kayıpların tekrar yerine koyulması ve bireylerin yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor" diye konuştu.

"HER YIL 14 MİLYON ÖĞRENCİ BAĞIMLILIKLARA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLİYOR"

Önleme, savunuculuk ve farkındalık faaliyetleri, bağımlılıklarla mücadelenin en önemli bileşenleri arasında olduğunu belirten Öztürk, "Yeşilay, yurt içinde ve yurt dışında sempozyumlar, konferanslar, kongreler ve yarışmalar düzenleyerek her yıl milyonlarca insana temas ediyor. Bilimsel ve kanıta dayalı farkındalık çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) ve Yeşilay Yaşam Becerileri (YYB) programlarıyla her yıl yaklaşık 14 milyon öğrenciyi ve 3 milyon yetişkini bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyor. Risk grubundaki öğrencilerde eğilimlerin bağımlılığa dönüşmemesi için psikososyal çözümler üretiyor" diye konuştu. 

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