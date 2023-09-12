Yeşilay 1 milyon çağrı aldı

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), bağımlılıkla mücadelede önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 115 YEDAM Danışma Hattı’na kurulduğundan bu yana 1 milyon çağrı geldi.ANKARA (İGFA) - Alkol, tütün, madde, kumar ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere bu davranışını bırakması konusunda ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, yalnızca bağımlı bireylere değil, bağımlı bireylerin yakınlarına da hizmet sağlıyor.

Bağımlılık tedavisinin ardından yeniden başlama riski doğduğunda da yine YEDAM ile destek veriliyor.

Mahremiyet ilkesine büyük önem veriliyor ve görüşmelerde elde edilen bilgiler, kesinlikle başka kişi veya kurumlarla paylaşılmıyor.

YEDAM Danışma Hattı’na 1 milyon çağrı gelmesinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendiren Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Bağımlılıkla mücadele Yeşilay’ın ana faaliyet alanı. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizin sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti sayesinde binlerce bağımlı birey ve yakını yeniden hayata tutundu. Danışma hattı, yalnızca bilgi vermenin ötesinde hem doğru yönlendirme yapmak hem de alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı olan kişilerin destek alma ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmaları için teşvik etmektedir. Görüşmelerin ardından bağımlı bireyler veya yakınları ile randevu planlandığında bulundukları ildeki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine bilgi aktarımı sağlanıp, kısa sürede randevu planlanması gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine Türkiye’nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.