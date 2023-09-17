'Yerel Projeler' hibe projeleri belli oldu

Yerel Projeler Hibe Programı'nda desteklenen projeler açıklandıİSTANBUL (İGFA) - Bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamındaki Yerel Projeler Hibe Programı’nın beşinci ve son açık çağrı döneminde desteklenen projeler belli oldu.

Yerel topluluklar ve izleyiciler üzerinde etkili olan girişimlere ve bireylere ulaşma amacıyla tasarlanan Yerel Projeler Hibe Programı, hoşgörü, ayrımcılık karşıtlığı, ifade özgürlüğü ve demokratik süreçlerin teşvik edilmesinde sivil toplum ve kültür sanat alanı için fon sağlıyor. Program, sosyal sorunları mercek altına alan ve diyaloğu teşvik eden kültürel projeleri destekliyor.

2 Mayıs – 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında açık olan çağrıya toplam 151 başvuru gerçekleşti. CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı ekibi tarafından, Yerel Projeler Hibe Programı’nın koşullarını sağlayan, başvuru belgelerinin tümünü dolduran başvurular teknik değerlendirme sonrasında jüri üyelerine iletildi.

Başvurular, YADA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Pınar Gürer, İKSV'den İstanbul Film Festivali Uluslararası Fonlar ve Yayın Yöneticisi Yusuf Pinhas ve Silva Derneği Yönetim Kurulu üyesi Başak Tuğsavul’dan oluşan bağımsız jüri ekibi tarafından değerlendirilerek destek verilecek 26 proje belirlendi.

DESTEKLENEN PROJELER

Liste proje başlığı, yürütücü kurum/kişi adı ve başvuru/faaliyet şehrini içerir, proje adına göre alfabetiktir.

8. Çalı Köy Filmleri Festivali Mekan, Sinema & Bellek: Çalı Köy Deneyim Rotası

ÇEKÜDER, Bursa

Bir Kültürel Hafıza Çalışması: Hatıraların Gölgesinde Emek Yıldırım Şahin

Artvin, Ardahan

Büyük Zarifi Apartmanı İlyas Özçakır

İstanbul

Çocuklar için Tiyatro'nun İmkanlarını Yeniden Düşünmek ve Yaratmak: "Bulut Oyunu"nun Ankara'da ve Deprem Bölgesi'nde Sergilenmesi Derya Ağaoğlu

Ankara, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya

Gênco: Sıradan Şeylerin Süper Kahramanı Ali Kemal Çınar

Diyarbakır, İstanbul

Görmenin Ötesi: Sanat Buluşmaları Özgül Kahraman

Batman

Işığın Hasadı F. Esin Özalp Öztürk

Ankara

Impactors (Etki Edenler) Pırıl Gündüz

İzmir, İstanbul

İçimde Sanat Var Trabzon Oda Tiyatrosu

Trabzon

Kayıp Taşın Fısıltısı Mustafa Orman

Kars

Kızıltoprak Zeynep Ekmekçi

İstanbul, İzmir, Bursa

Kur-Yönet-Paylaş Yiğit Can Eyüboğlu

Trabzon

Laş û Cih (Beden ve Yer) Nalin Acar

Batman, Bitlis

Lazca’yı Bitkilerden Öğrenme Yolculuğu Ceren Kazancı Oruç

Artvin

Mişk û Mirov (Fareler ve İnsanlar) Şaneşîn Performans (Şaneşin - Mardin Tiyatro Sanatçıları Derneği)

Mardin, Diyarbakır, Batman, Van

Montag Residency – Gönen Eda Emirdağ

Balıkesir

Neredeyse Kesinlikle Yanlış Cansu Baydar

İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir

Onarıcı Adalet için: Daimi Arama Olcay Özer

İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Ankara, İzmir

Rüzgarlı Kentin Hafızası Özge Doruk

Çanakkale

Salman Gitmek İstiyor Ozan Takış

İstanbul, Edirne, Artvin, Muğla

Sinemanın Görünmez Kadınları Yasemin Özkent

Konya, İstanbul

Symposia Dadia Deniz Kırımsoy Denge

Muğla

Türkiye'den Kamusal Tiyatro Deneyimleri ve Olanakları Mustafa Kara

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Edirne, Hatay, Diyarbakır

Veng Bidi, Vinî Mebi: Tadî Dinya (Ses Ver Kaybolma: Dön Dünya) Çocuk Sanat Merkezi

Diyarbakır, Tunceli, İstanbul

Yerli Malı Rojda Ezgi Oral

Mardin

Yıkıntılar Arasında Servet Kaplan

İstanbul