Yer çekimine meydan okudular!

İBB’nin düzenlediği ‘Denizcilik Şenlikleri, Caddebostan Plajı’nda gösteriler nefes kesti. Sahili dolduran İstanbullular bu etkileyici anı kurulan ekrandan canlı olarak izledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı, şehrin plaj, sahil ve meydanlarında 3 gün sürecek etkinliklerle kutluyor. Bugüne kadarki en büyük, coşkulu ve renkli kutlamaların hazırlandığı programlar kapsamında, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde 35 farklı noktada, 34 konser, 26 söyleşi, spor aktiviteleri, dans gösterileri atölyeler ve film gösterimleri gerçekleştiriliyor. İstanbulların ücretsiz olarak katılabildiği şenliklerin detaylı programına https://kultursanat.istanbul/denizin-sehrinden-denizcilik-senlikleri/ adresinden ulaşılabiliyor.

Denizcilik Şenlikleri’nin ilk günü Caddebostan Plajı’nda soluksuz izlenen şovlarla başladı. İstanbul’un ve Türkiye’nin yaşadığı afetlerde insan hayatı için korkusuzca görev yapan İBB İtfaiyesi ekipleri, hünerlerini bu kez Caddebostan Plajı’nda sergiledi. Arama kurtarma görevlerinde hayatlar kurtaran ekip, denizin altına bu kez Türk Bayrağını sergilemek için daldı. İstanbullular bu nefes kesici anı, sahile kurulan iki ekrandan ilgiyle takip etti.

İBB İtfaiyesinin ardından Marmara’nın serin sularında sahneye bir dünya rekortmeni, Kahraman Aktaş çıktı. Backflip branşında rakip tanımayan Aktaş’ın şovu, nefesler tutularak izlendi. Rekortmen sporcu, havada sergilediği salvolar ve estetik manevralarla adeta yer çekimine meydan okudu. Şampiyon, gösterileri izlemeye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, kendisine Türk Bayrağı vererek karşıladı.

Türkiye’nin gelenekselleşen yarışlarından yağlı direk müsabakaları Caddebostan Plajı’nda birbirinden eğlenceli görüntülere sahne oldu. Ödülün tam altın olduğu yarışlarda İstanbulluların yanı sıra gösterileri izlemeye gelen turistlerde bayrağa ulaşmak için 14 metrelik direğe tırmandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk yarışmacıları başarı dilekleriyle uğurladığı yarışmanın birincisi, yarışmaya çocuğunun isteği üzerine katıldığını söyleyen Hasan Gümüş oldu. Tam altınla ödüllendirilen Gümüş’ü, 2’ncilik derecesiyle yarım altın kazanan Bendar Aziz Acar ve çeyrek altın kazanan 3’ncü Beytullah Yörük takip etti.