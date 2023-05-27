Yenişehir'in köylerinde deprem farkındalık eğitimi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde deprem farkındalık eğitimleri verilirken, köylerde arama kurtarma ekipleri kurulması için girişimler başlatıldı.GÜRHAN ADANA/YENİŞEHİR MEMLEKET

BURSA (İGFA) Bursa Yenişehir İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) Arama Kurtarma Ekibi ile Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Ronay Abis’in beraber yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen deprem farkındalık eğitimlerine Çeltikçi Köyü'nden başlandı.

Afet Bilinci Projesi kapsamında İHH Arama Kurtarma Başkanı Murat Kaya, Temel Farkındalık Eğitmenleri Ömer Mollaömeroğlu, İbrahim Pınar, Meftun Sincar, Genç İHH Mustafa Duygu ve Ramazan Aydın’dan oluşan ekip tarafından Çeltikçi Köyü sakinlerine olası bir depremde neler yapılabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

6 Şubat 2023 saat 04.17’ de Doğu Anadolu fay hattında gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin 11 ili ve 100’ den fazla köyü etkilediğini hatırlatan Ronay Abis, "Doğu Anadolu fay hattında gerçekleşen bu depremde köylere ulaşmanın zaman aldığı görülmüştü. Biz de olası bir Marmara depreminde Bursa Yenişehir ilçesinin fay hattına yakınlığından dolayı bu bölgede sosyal sorumluluk kapsamında Afet Bilinci Projesi'ni hayata geçirdik. Olası bir depremde Yenişehir köylerini, yardım gelene kadar ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmeyi ve bu köylerde gönüllü bir ekip kurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Eğitimde eğitmenlerin depremde kullanılabilecek ekipmanların neler olduğunu ve bu ekipmanların köyün merkezi yerinde depolanarak deprem anında nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilendirmede bulunulduğunu anlatan Abis, "Proje kapsamında köydeki gönüllülerden bir arama kurtarma ekibi kurulması için yönlendirme yapıldı.

Yenişehir’in Çeltikçi Köyü'nde başlattığımız deprem farkındalık eğitimini ilçenin tüm köylerinde vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.