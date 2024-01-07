Yenimuhacır’da su projesinin temeli atıldı

Yenimuhacır Belediyesi tarafından sözleşmesi 25 Ekim 2023 tarihinde imzalanan İçme Suyu Projesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Temel atma törenine Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacır Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, Keşan Belediye Meclis Üyeleri, Şafak Uslu, Mehmet Selim Aras, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Yenimuhacır Belediyesi belde başkanı, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Yenimuhacır Belediye Başkanı Mustafa Türker, 2019 yılında aylarca tankerle depomuza su taşıdıklarını anımsatarak, "Dedik ki bu sürdürülemez, bu sorunu kökten çözmemiz lazım. İlk arayışımız Kaletepe mevkiinde 2019 yılında ilk deneme kuyumuzu açtık. Olumlu sonuçlar alınca 2020 yılında ikinci kuyuyu açtık. 2021 yılında 3 kuyunun daha ihalesini yapıp açtık. Su tahlil sonuçları hepsi mükemmel olduğu için projemizi İller Bankası’na sunduk. Bu projeyi sunmamızın nedeni Sukap projesinden % 50 faydalanmak için sunduk. İller Bankası bize bu pojeden faydalanabilmeniz için su oranını projeye uygun hale getirmek için daha 3 kuyu açmanız gerekiyor diye cevap verdi. 2022 yılında da 3 kuyuyu açtık. Saniyede 42 litre su rezervine ulaştık. İller Bankası’nın istediği hşibe rakamına da ulaştık. Bu süreç devam etti. Herşey tamamlanınca İller Bankası’na sunduk. Projemiz kabul edildi, ihalenin yapılması için öncelikle sayın cumhurbaşkananımız, Cumhur İttifakı’na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, sayın Vekilimiz Fatma Aksal’a teşekkür ediyorum. Bizleri hiç yalnuız bırakmadı. Belediyemizin çalışmaları ile ilgili anlatacağımız çok daha şeyler var. Kanallar, köprüler, spor tesisi, doğalgaz. Sayın vekilim hepisnde destek oldu. İller Bankası 1.Bölge Müdürlüğü’ne de sizlerin huzurunda bir daha teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, 5 yıl önce buraya geldiğini anımsatarak, bölgeye yapılan çalışmalara dikkati çekti. Suyun zahmetini en çok çeken kadınlar olduğunu belirten Aksal, "Evde bütün işi yapan kadınlar. Çamaşırını yıkayacak su yok, bulaşığını yıkayacak su yok, onun için bugünkü katılımdan da suya en çok sevinenin kadınlar olduğunu görüyorum. Başkanım tabi çok büyük çaba sarfetti. Ama biz hepimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız güçle sizlere bu hizmeti veriyoruz. Bu benim milletvekili olarak 6.yılım. Bugün bölgemiz için sayın cumhurbaşkanımıza ne için gittiysek bütn bakanlarımıza Edirne’den gelen talepler geri çevrilmeyecek diye talimat verdi. Bu Sukap projesini de % 50 hibe olarak yapıyoruz. Devlet bu proje bedelinin yarısını hibe olarak veriyor. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayacağız. Yenimuhacır’ın çok uzun yıllar su diye bir sorunu olmayacak. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ise, söz konusu proje ile Yenimuhacır’ın 50-60 yıllık su ihtiyacının karşılanacağını belirteek, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalar sonrasında okunan dualar ve kurban kesimi ardından protokol tarafından projenin temeline ilk harç bırakıldı.