Yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi'nde kayıtlar başladı

Gölcük Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanarak yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi, el sanatları ve spor kursları için kayıt işlemleri başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ilçedeki atıl yapıları vatandaşlara faydalı olacak şekilde dönüştürerek yeniden işlevsel hale getiriyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi; devraldığı Düzağaç Mahallesi’ndeki Telekom’a ait olan eski santral binasını tadilattan geçirerek yeniledi. Tamamen yenilenen bina, içerisinde oluşturulan el sanatları ve spor kursları ile yakın zamanda Gölcüklüler’in hizmetine açılacak.

SANAT VE SPOR AYNI ÇATI ALTINDA

Düzağaç Mahallesi’ndeki halkın sanat ve spor alanında faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayacak kültür merkezi içerisinde; giyim, takı tasarım, el örgüsü ve ev tekstili, taekwondo ile kadınlara yönelik step-aerobik kursları hizmet verecek. Ev hanımlarının el sanatları kurslarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak Düzağaç Kültür Merkezi, gençleri de sporla buluşturacak.

ÜCRETSİZ KURSLARA KAYITLAR BAŞLADI

Ücretsiz düzenlenecek kurslara katılmak isteyenler için ise kayıt işlemleri başlatıldı. Düzağaç Kültür Merkezi’nde başvuruların başladığı kurslar için Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün (0262) 412 88 47 numaralı telefonundan bilgi alınabilecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kültür merkezinin ve kursların hemşehrilerine hayırlı olmasını diledi.