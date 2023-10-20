Yenikarpuzlu Belediyesi personeline plaket

6 Şubat'ta ülkemizde gerçekleşen 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgede gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katılan Yenikarpuzlu Belediyesi çalışanlarına ve bölgeden çalışmaya katılan vatandaşlara plaket töreni düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenikarpuzlu Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen törende depremzede vatandaşlara yardım için gönüllü olan belediye çalışanlarına ve bölge vatandaşlara plaketleri Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay tarafından verildi. Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay,”Ülkece yaşadığımız bu zorlu süreçte emeklerini esirgemediklerinden dolayı destek veren tüm belediyemiz çalışanlarına ve bölge vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.