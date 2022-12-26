Yeni yıl coşkusu erken başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yeni yıl coşkusu yaşatmak için ‘Yılbaşı Pazarı’ düzenledi. Büyükşehir tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda kurulan pazarda yöresel ürünlerden kitaplara, hediyelik eşyalardan yılbaşı süslerine kadar birçok ürün satışa sunuldu.MERSİN (İGFA) - Etkinlik hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, yeni yılı Mersinlilerle beraber coşku içinde karşılamak istediklerini belirterek, “Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde, yılbaşı konseptine uygun oluşturduğumuz stantlarla; hediyelik eşyadan yiyeceklere kadar geniş bir yelpazede, sevgili Mersinlilerle bir arada olmayı hedefledik ve buraya gelip gezenlere de hoş bir ambiyans olsun istedik. Her gün 19.00 ile 21.00 saatleri arasında da canlı müzik sergileniyor. Keyifle, mutlulukla ve coşkuyla yeni yılı karşılayalım istiyoruz. 31 Aralık akşamı da burada festival tadında bir gece planlıyoruz. Sokak partisi yapacağız ve yeni yılı coşkuyla karşılayacağız” dedi.

“Ambiyans çok güzel, proje de harika”

Pazarda stant açan Tülay Aydın, pazara katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Son dakikada katıldık, ama buraya katıldığımız için çok mutluyuz. Stantlar çok tatlı olmuş, proje çok güzel, alan iyi, çok güzel düşünülmüş bir proje. İlgi çok iyi, sahilde olması da avantaj. Ortam çok güzel olduğu için, gezenlerin de çok hoşuna gidiyor ve stant önünde sürekli fotoğraf çekiliyorlar” diye konuştu.

Stant açanlardan Barış Semiz ise, atmosferin çok güzel olduğunu söyleyerek, “Etkinliğe biz de katkı sunmak ve böyle bir atmosferi yaşamak istedik. Genel olarak memnunuz. Bir kere atmosfer çok güzel. Müzikle iç içeyiz, insanlardan güzel tepki alıyor ve kendimizi gösterme şansı da yaşıyoruz” diyerek, Mersinlilere “Çıkın gelin” diye seslendi.

“Buraya gelince havamız değişti”

Pazarı gezen üniversite öğrencisi Sıla Bilge Susuz, gençlerin böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu ve Büyükşehir’in gençlere yönelik güzel şeyler yaptığını söyledi. Susuz, “Pazarı gezdik ve çok beğendik. Sanki buraya girince yabancı bir ülkedeymişiz gibi geldi. Yurttan çıkıp buraya gelince, havamız değişti” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ayşe Yıldırım da düşüncelerini, “Burası gerçekten çok güzel ve muhteşem ötesi, çok şahane olmuş” şeklinde açıklarken, Belgin Adım, “Mersin’de çok güzel etkinlikler oluyor. Vahap Bey gerçekten bu 4 yıl içinde çok güzel şeyler yaptı. Onu tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum, yolu hep açık olsun” dedi.