Yeni yıl arifesinde Türkiye'de hava nasıl olacak?

Ülkenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle sakin, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin az bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu

VAN °C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece yer yer sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.