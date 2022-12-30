Yeni yıl arifesinde Türkiye'de hava nasıl olacak?
Ülkenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle sakin, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin az bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu
VAN °C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece yer yer sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. M.City
|15
|35
|3. Newcastle
|16
|33
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Fulham
|16
|22
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|15
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Atletico Madrid
|15
|27
|4. Real Sociedad
|14
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Rayo Vallecano
|15
|23
|8. Osasuna
|14
|23
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Real Valladolid
|14
|17
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|15
|4