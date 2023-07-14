Yeni taksi durakları Sakarya'ya çok yakıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi taksiciliğin kurumsal bir yapıya kavuşması için taksici duraklarını modern bir tasarımla yeniledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki taksici esnafının ekmek teknesi olan taksi duraklarını yeniledi.

Vatandaşların kolayca fark edebilecekleri, taksici esnafının mevsim şartlarından korunabilecekleri, dinlenebilecekleri ve düzenli olarak hizmet verebilecekleri ahşap taksi duraklarının montaj işlemleri tamamlandı.

Ticari taksi duraklarının tek tip hale getirilerek kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ilk olarak şehir merkezindeki 13 adet taksi durağında uygulandı. Taksici esnafının hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilen yeni taksi durakları taksi yoğunluğuna göre 2 farklı tip olarak tasarlandı. İlk olarak şehir merkezinde uygulanan dönüşüm çalışması şehir genelinde devam edecek.

Taksici esnafı ise taksiciliğin kurumsal bir yapıya kavuşması için gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.