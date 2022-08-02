Yeni otobüs şoförlerine eğitim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacak otobüs şoförlerine bir dizi eğitim gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik eğitimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacak yeni otobüs şoförleri eğitime alındı.

ESTRAM’da düzenlenen eğitimde şoförlere, “İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Oryantasyonu ve Acil Durum Yönetimi” eğitimleri verildi.

ESTRAM iş güvenliği uzmanları ve teknik emniyet birimi personeli tarafından verilen ilk eğitime 19 otobüs şoförü katıldı.

Teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaların da yapıldığı eğitimlerde, olası bir yangın olayında söndürmenin nasıl gerçekleştirileceği de tatbik edildi.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Oryantasyonu ve Acil Durum Yönetimi” eğitimlerini bitiren personel, “Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun, Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Yeterlilik Belgesi” standartlarına uygun olarak branş eğitimlerine de başladı.

Toplamda 80 personelin alacağı eğitimler guruplar halinde gerçekleştirilerek tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, personele yönelik eğitimlerin süreceğini belirterek hizmet standartlarının yükseltilmesi adına çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade ettiler.