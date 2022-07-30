Yeni lezzet Gülümse Börek beğeniye sunuluyor
İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe’nin yeni lezzeti Gülümse Börek yarın vatandaşların beğenisine sunulacak.
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin hizmete açtığı ilk sosyal tesisi olan ve günden güne hizmet kalitesini arttıran Gülümse Kafe’ye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Uygun fiyatlı, kaliteli ürünleri, ferah ortamı ve güler yüzlü personelleriyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe’nin menüsüne yeni ürünler ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde hizmet yelpazesine kızarmış dondurmayı ekleyen Gülümse Kafe, şimdi de menüsüne Gülümse Böreği ekleyecek.
TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ
Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi’nde bulunan Gülümse Kafe’de önümüzdeki Pazar günü (31 Temmuz) saat 11.00’da Gülümse Börek Tadım Etkinliği düzenlenecek. Saf tereyağı ile hazırlanan ve el açması yufkaların kullanıldığı muhteşem lezzet Gülümse Börek peynirli, ıspanaklı, kıymalı, kavurmalı ve pastırmalı seçenekleriyle vatandaşlara sunulacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tüm vatandaşları tadım etkinliğine davet etti.
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