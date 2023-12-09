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Yeni İzmir Fuarı bu alana yapılacak

YAŞAM 09.12.2023, 08:09
Yeni İzmir Fuarı bu alana yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında ev sahipliği yapacağı Botanik EXPO alanındaki yıkım çalışmalarını başlattı. Yeşildere Vadisi’nde Kültürpark’ın üç katı büyüklüğünde bir yeşil alanı kente kazandıracak dev proje kapsamında kamulaştırması tamamlanan 76 binanın yıkımı tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çabalarıyla kentin 2026’da ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunun (Botanik EXPO 2026) hazırlıkları kapsamında Yeşildere Vadisi’nde kamulaştırılan binaların yıkımları devam ediyor. İzmir’in sosyal donatı ve yeşil alanını artıracak dev proje için Atatürk Maskı’nın altından başlayarak İZBAN hattı ile Meles Deresi ve Yeşildere Caddesi arasında kalan bölgede çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından yürütülen yıkım çalışmaları kapsamında Konak’ın Lale, Vezirağa ve Küçükada mahalleleri içerisinde kalan toplam 76 binanın yıkımı tamamlandı.
  “Kent ekonomimize devasa katkı sunacak” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söz verdiği gibi Yeşildere’de muhteşem bir başlangıç yaptıklarını belirterek “Heyelan bölgesi olmasına rağmen yıllardır üstüne rant hayalleri kurulan Yeşildere’de, kentimize Kültürpark’ın 3 katı büyüklüğünde bir yeşil alanı kazandıracak dönüşümü başlatıyoruz. EXPO 2026 vesilesiyle şehrimizin yıllardır atıl ve boynu bükük kalan kıymetli hazinesi gün yüzüne çıkacak. 50 futbol sahası büyüklüğündeki yaklaşık 400 dekar alan, doğayla ve insan tabiatıyla uyumlu yeşilin en güzel rengiyle örülecek. 2026 yılında 4 milyon 700 bin kişinin ziyaret etmesi öngörülen Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'su, kent ekonomimize devasa bir katkı sunacak. Bölgede rekreasyon alanı dışında kalan yerleşim yerlerinin de yaşam kalitesi yükselecek. Çok uğraştık, çok savaştık. Ne yaptık ne ettik, rantiyecilere değil İzmir halkına kazandırıyoruz” dedi.
  “20 binanın yıkımını yürütüyoruz” Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Şantiye Şube Müdürü Nihat Kurtar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Konak ilçesindeki EXPO alanı içinde 76 binanın yıkımını güvenli bir şekilde tamamladık. Kamulaştırması tamamlanan 20 binanın yıkımını yürütüyoruz. İlerleyen süreçte kamulaştırılması tamamlanan diğer binaların da yıkımını tamamlayacağız” dedi.
  Yeşildere’de 92 hektarlık bölge İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Proje Yönetim Ve Koordinasyon Şube Müdürü Berna Ataman Oflas ise “Dünya çapında düzenlenen EXPO’ların temelde üç amacı bulunuyor. Bu amaçlar şehirlerdeki yeşil alan potansiyelini artırmak, doğayla yeniden bağ kurmak ve kente sürdürülebilir bir miras bırakmak. 2026 yılında İzmir'in ev sahipliğini yapacağı EXPO'nun ana hedefi de ‘Döngüsel Kültür’ temasıyla bu üç maddeye odaklanıyor. Proje alanı Yeşildere’de yaklaşık 92 hektarlık bir bölgeyi kapsıyor. Bu alan, kamulaştırılan bölge ile birlikte Şehitler Korusu gibi doğal karakterini koruyan ve Kadifekale'nin güney yamacında bulunan, ancak kısmen ağaçlandırılmış ve heyelan riski taşıyan alanları da içeriyor. Farklı topografik özellikler, çeşitli bitki türlerinin yetişmesine olanak tanıyor, bölgenin sahip olduğu bu çeşitlilik, EXPO alanı seçiminde önemli bir faktör konumunda. Diğer yandan kamulaştırılan alan içinde yer alan fuar, panayır ve festival alanları; sergi holleri, toplantı salonları, kongre merkezi, idari binalar ile teknik hizmet birimlerinin yanı sıra kültür ve gastronomi gibi fonksiyonları içerecek şekilde belirlendi” dedi.
  “Çevreye duyarlı, yeşil alanlarla bütünleşmiş bir yapılaşma” Yatayda tasarlanan, çevreye duyarlı, yeşil alanlarla bütünleşmiş bir yapılaşma önerildiğini belirten Berna Ataman Oflas, “Kadifekale alanında Akdeniz Biyocoğrafyası, İran-Turan Biyocoğrafyası gibi fazla sulama gerektirmeyen kurak iklime uyumlu bahçeler yer alacak. Şehitler Korusu alanı ise rekreasyon-park alanı özelliğinde, uluslararası bahçeler ve deneme bahçelerini içeriyor. Proje alanı içerisinde önemli bir koridor oluşturan fakat ciddi müdahaleler sonucunda bozulmaya maruz kalmış ve birçok doğal özelliğini yitirmiş olan Meles Deresi’nin de ekolojik müdahaleler ile iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda, yeşil alan yoğunluklu rekreasyon kullanımı EXPO alanının yüzde 95’ini kapsıyor. Bölge EXPO sonrasında önemli bir cazibe merkezi ve yeşil alan stoku olarak İzmir’e kazandırılmış olacak” ifadelerini kullandı.
  Botanik EXPO 2026 İzmir’de 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında “Uyum İçinde Yaşamak- Living in Harmony” ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunu yaklaşık 5 milyon kişinin ziyaret etmesini öngörülüyor. Tohumdan ağaca sektördeki tüm üreticiler için uluslararası ticaretin kapısını açacak EXPO 2026, İzmir’in dünyadaki bilinirliğini de artıracak.
Yeşildere’de kurulacak fuar alanı tematik sergilerin, dünya bahçelerinin, sanat, kültür, gıda ve diğer etkinliklerin yapılacağı önemli bir cazibe merkezi olacak. Alan 6 aylık EXPO süresince bahçeleri ve etkinlikleriyle misafirlerini ağırlarken, sonrasında yaşayan bir kent parkı olarak İzmir’e kazandırılacak.

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