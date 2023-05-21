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Yelkenlerini özgürlük rüzgarıyla doldurdular

YAŞAM 21.05.2023, 11:33
Yelkenlerini özgürlük rüzgarıyla doldurdular

Su sporlarına verdiği önemin bir göstergesi olarak çok yakında açacağı Babil Su Sporları Merkezi ile her kesimden vatandaşımızın deniz ile buluşmasını sağlamayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Yelken Gösterisi ile Mersinlilerden bir kez daha tam not aldı.MERSİN (İGFA) - Yelkenlerini ‘Özgürlük’ rüzgarı ile doldurup Akdeniz’e açılan yelken sporcuları Mersin’in mavi gerdanlığının güzelliğini izleyenlere sundular. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’e sıkı sıkıya tutunan yelkenci gençler, 19 Mayıs’ın ruhuna yaraşır şekilde gerçekleştirdikleri gösteri ile kendilerini izleyen Mersinlilerden büyük beğeni topladılar.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda; Mersin Yelken Yat Ve Su Sporları Kulübü, Mersin Rota Yelken Sporları Kulübü ve Mersin Marina Yelken Sporları Kulübü üyesi toplam 29 sporcu ike yelken, 2 sporcu ise uçurtma sörfü gösterisi ise izleyenleri kendine hayran bıraktı.

“Bu etkinliğe çıktığım için gururluyum”

Yelken gösterisinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Tura Biriç, “Yaklaşık 1 yıldır yelken yapıyorum. Yelkenle açıldığım zaman özgür hissediyorum, mutlu oluyorum. Belediyenin böyle bir etkinliğinde bunu yapmak beni ayrıca mutlu etti. 19 Mayıs gibi önemli bir günde bu etkinliğe çıktığım için gururluyum. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi anıyorum” dedi.

Yelken gösterisinde yer alan sporculardan İrem Uğurlu, “Laser sürüyorum. Çok mutluyum. Uzun zamandır bekliyorduk. Sonunda gerçekleştirdik” dedi. Uğurlu, Büyükşehir’in gençlere yönelik birçok etkinliği olduğunu ifade etti. Kaan Yüksel ise “Mersin Rota Yelken’de yelkenciyim. Mutlu hissediyorum. Beni izleyenlere de teşekkür ediyorum. Güzel bir duygu. Arkadaşlarımızla birlikte spor yapıyoruz” dedi.

Mersin Yelken Yat ve Su Sporları Kulübü Başkanı Murat Sabah, “327 kilometre sahil şehri olan Mersinimizde maalesef su sporlarına yeterli desteğin verilmediğini görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bunun çok daha fazla olmasını istiyoruz. Deniz şehri olmasına rağmen denizden çok uzağız” dedi.

“Gençlerimizle gurur duyuyoruz”

Seyhan Şahan Fırat, “Benim çocuklarım da etkinlikte o yüzden geldim. Coşkulu, heyecanlı hissediyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz, hep böyle olsunlar hep böyle kalsınlar” Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal aktivitelerinden çok memnun olduğunu dile getiren Fırat, “Çok fazla etkinliği var gerçekten. Ben de çoğuna katılıyorum” dedi.  

Gösterilere katılan oğlunu izlemeye gelen Murat Yüksel, “Duyguluyuz, izliyoruz, halk da izliyor, güzel bir duygu. Büyükşehir’in zaten bu durumların arkasında olması gerekiyor. Mersin Büyükşehir de bunu yapıyor zaten” ifadelerine yer verdi. Sahilde gösterileri izleyen minik seyircilerden Ecrin Erdoğdu, “Ben de binmek istiyorum gemilere. Çok gurur duydum” diye konuştu

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