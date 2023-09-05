Yedikule’de kışa hazırlık

İstanbul Fatihli hanımlar kışa hazırlık için Yedikule&Ayvansaray Bahçe’de salça yaptılar.İSTANBUL (İGFA) - Fatih ilçesindeki hanımlar, kış mevsimine hazırlık amacıyla Yedikule&Ayvansaray Bahçe'de bir araya geldi. Öncelikle topladıkları sebzeleri özenle yıkayıp doğradılar. Ardından özel makinelerden geçirerek püre haline getirdiler.

Kazanlarda uzun saatler boyunca kaynatılan salça, kıvamını bulduğunda hanımlar tarafından kavanozlara dolduruldu. Bu aşamada geleneksel yöntemler ve deneyimler devreye girdi.

Kavanozlar sıkıca kapatılarak saklama işlemi gerçekleştirildi.Etkinlik sırasında mahalle sakinleri, hem birlikte vakit geçirmenin hem de eski usullerle yapılan bu üretim sürecini öğrenmenin keyfini yaşadılar. Etkinlik sonunda hazırlanan ürünler katılımcı hanımlara hediye edildi.