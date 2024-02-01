Yedek subay/astsubay sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, yedek subay/astsubay sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebiliyor.