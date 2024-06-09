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Yed-i Sevda Konseri'nde sanat dolu gece

Musıki Eğitim Vakfı, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirdiği Yed-i Sevda konseriyle muhteşem bir geceye imza attı

YAŞAM 09.06.2024, 18:15
Yed-i Sevda Konseri'nde sanat dolu gece

Musıki Eğitim Vakfı, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirdiği Yed-i Sevda konseriyle muhteşem bir geceye imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Sanat Müziğinin en seçkin eserleri, ses ve saz üstatlarının eşsiz yorumlarıyla dinleyicilerle buluştu.

Bu özel gecede, Musıki Eğitim Vakfı kurucusu, sanatçı Fikret Erkaya etkileyici performansıyla uzun bir aradan sonra yeniden sahne aldı. Orkestra şefliğini Mehmet Hulusi Yücebıyık’ın yaptığı konserde, Türk Sanat Müziğinin büyüleyici tınıları şehrin kalbine taşındı. Gecenin sunuculuğunu ekranların sevilen yüzü Murat Aygen yaptı. Aygen’in koroya eşlik ederek söylediği şarkı da sanatseverlerden büyük alkış aldı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR YED-İ SEVDA KONSERİNDE UMUT SAÇTI

Konserin sürprizi ise TEGV Vehbi Koç Vakfı Adıyaman konteyner kentinden gelen çocuk korosunun performansı oldu.

Musıki Eğitim Vakfının davetlisi olarak İstanbul’a gelen ve İstanbul’da özel bir programla misafir edilen çocukların performansı dinleyicilerden tam not aldı. Genç yetenekler şarkılarıyla sahneyi renklendirirken, heyecanları ve mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Bu anlamlı gecenin ev sahipliğini yapan Musıki Eğitim Vakfı kurucusu, sanatçı Fikret Erkaya da yıllar sonra çocuklar için sahneye çıkmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan da gecenin sonunda yaptığı konuşmasında Musıki Eğitim Vakfına çocuklara yaşattığı bu güzel deneyim için çok teşekkür etti. Uralcan ayrıca Musıki Eğitim Vakfının 150’den fazla çocuğa bir yıllık eğitim bursu bağışında bulunduğunu da açıkladı. Musıki Eğitim Vakfının bağışları ve titiz organizasyonuyla gerçekleştirilen bu özel konser katılımcılar için de tamamen ücretsiz olarak düzenlendi.

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